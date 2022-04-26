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"Часто отлучался в больницу": российский бизнесмен рассказал о проблемах со здоровьем Шойгу

Дарья Дурова
Новости России
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Сергей Шойгу

Глава Минобороны России Сергей Шойгу давно имел проблемы со здоровьем и часто лежал в больницах. Однако в то, что у него якобы случился инфаркт после провального начала войны в Украине, Сергей Пугачев – экс-член Совета Федерации РФ и бывший близкий друг президента Владимира Путина – не верит.

Своим мнением живущий во Франции российский бизнесмен поделился в интервью главреду интернет-издания "ГОРДОН" Алесе Бацман. Запись разговора опубликована на YouTube-канале украинской журналистки (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Бацман и Пугачев
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Бацман спросила, действительно ли слухи об обширном инфаркте Шойгу правдивы. Ранее многие источники сообщали, что министр обороны России якобы слег из-за проблем с сердцем после того, как Путин на него "наехал" за неудавшийся блицкриг.

"Я в это не верю, хотя и не знаю", – ответил Пугачев. Но, добавил он, "со здоровьем у Шойгу не очень".

По словам бизнесмена, глава Минобороны РФ часто отлучался на месяц-полтора из-за болезней.

"И для этого никакой Путин "помогать" совершенно не должен был. Это у него такое... Что-то у него происходило. Я в детали не погружался, но помню, что он частенько отлучался, в ЦКБ [центральной клинической больнице] подолгу лежал и так далее", – сказал Пугачев.

Он добавил, что не знает, какие именно болезни есть у представителя Кремля.

"А то, что Путин, как вы говорите, "наехал" на него, – я в это вообще не верю. Путин не тот человек, который [может наехать]", – сказал бывший друг президента РФ.

Как ранее писал OBOZREVATEL, встреча российского главы Владимира Путина с министром обороны РФ Сергеем Шойгу могла быть смонтированной.

Сеть удивило также поведение Путина – сутулый диктатор вцепился руками за стол, а его лицо было очень напряженным. Кадры с Путиным и Шойгу за маленьким столом стали вирусными и породили множество мемов и фотожаб.