Это мог быть монтаж: в МВД рассказали, что не так с видео встречи Путина и Шойгу

Встреча российского главы Владимира Путина с министром обороны РФ Сергеем Шойгу могла быть смонтированной. Диктатор вряд ли мог на самом деле сидеть настолько близко к своему собеседнику, поскольку уже давно привык держать дистанцию за длинным столом.

Такое мнение выразил советник министра внутренних дел Украины Вадим Денисенко, передает 24 канал. По его словам, Кремль опять мог использовать спецэффекты.

"Судя по всему, Путин сидит возле телевизора, а Шойгу – это примонтированный человек на видео", – сказал советник.

В течение последних месяцев у Путина действительно не было встреч, где бы он сидел настолько близко к своим собеседникам. Если не считать видео от 5 марта со встречи со стюардессами, где диктатор "погорел" из-за дорисованного микрофона.

Видео дня

Как сообщал OBOZREVATEL, во время якобы встречи с Шойгу Путин удивил сеть своим странным поведением. Сутулый диктатор вцепился руками за стол, а его лицо выглядело так, будто он вот-вот взорвется. Снимок стал настолько вирусным, что украинцы тут же принялись делать мемы и фотожабы.