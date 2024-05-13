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В Белгородской области российская авиация снова "потеряла" бомбу: людей будут эвакуировать

Дарья Дурова
Новости России
1 минута
2,2 т.
На территории России упала ФАБ

Авиация страны-агрессора России снова "потеряла" бомбу на собственной территории, когда летела обстреливать Украину. 12 мая ФАБ-500 упала с самолета на поселок Разумное под Белгородом (РФ).

Это произошло на улице Вересковой в микрорайоне Разумное-54. Инцидент подтвердил один из пропагандистских Telegram-каналов. Его авторы написали, что "причины падения пока неизвестны".

След от падения

О том, что в их двор прилетела бомба, экстренным службам сообщили местные жители. ФАБ-500 зарылась в землю недалеко от жилого дома и припаркованного автомобиля и не взорвалась. Благодаря этому жертв и потерпевших не было.

Жителей близлежащих домов планируют эвакуировать, уничтожение боеприпаса запланировано на 13 мая.

Официально военное руководство РФ "бомбежку" собственной территории не комментировало.

Разумное-54 (микрорайон поселка Разумное) на карте.

Проект ASTRA тем временем подсчитал, что 10 мая ВКС России сбросили на Белгородскую область (РФ) сразу четыре ФАБ.

Как писал OBOZ.UA, разведка Великобритании отметила: случаи, когда российские самолеты-истребители "роняют" бомбы на территории РФ, указывают на неспособность государства-агрессора успешно применять боеприпасы по намеченным целям. Подобные ошибки пилотов несут разрушительные и смертельные последствия для населения России.

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