В Белгородской области российская авиация снова "потеряла" бомбу: людей будут эвакуировать

Авиация страны-агрессора России снова "потеряла" бомбу на собственной территории, когда летела обстреливать Украину. 12 мая ФАБ-500 упала с самолета на поселок Разумное под Белгородом (РФ).

Это произошло на улице Вересковой в микрорайоне Разумное-54. Инцидент подтвердил один из пропагандистских Telegram-каналов. Его авторы написали, что "причины падения пока неизвестны".

О том, что в их двор прилетела бомба, экстренным службам сообщили местные жители. ФАБ-500 зарылась в землю недалеко от жилого дома и припаркованного автомобиля и не взорвалась. Благодаря этому жертв и потерпевших не было.

Жителей близлежащих домов планируют эвакуировать, уничтожение боеприпаса запланировано на 13 мая.

Официально военное руководство РФ "бомбежку" собственной территории не комментировало.

Проект ASTRA тем временем подсчитал, что 10 мая ВКС России сбросили на Белгородскую область (РФ) сразу четыре ФАБ.

Как писал OBOZ.UA, разведка Великобритании отметила: случаи, когда российские самолеты-истребители "роняют" бомбы на территории РФ, указывают на неспособность государства-агрессора успешно применять боеприпасы по намеченным целям. Подобные ошибки пилотов несут разрушительные и смертельные последствия для населения России.

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