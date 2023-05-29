"Самая большая потеря для РФ с 2016 года": в Сирии ликвидировали полковника ГРУ Олега Печевистого. Фото

В Сирии в ночь с 25 на 26 мая был ликвидирован самый высокопоставленный российский офицер за период с 2016 года. Это полковник ГРУ Генштаба ВС РФ Олег Печевистый.

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Военному преступнику было 49 лет. Его смерть подтверждают некрологи в интернет-сообществах Подпорожья Ленинградской области – города, где родился российский полковник. Официально военные ведомства страны-агрессора эту новость (по состоянию на утро 29 мая) не комментировали.

По одной из версий, Печевистый получил смертельные ранения, когда сирийские повстанцы нанесли удары из артиллерии по штабу в провинции Латакия. По другой версии, он стал "двухсотым" благодаря успешному рейду группы повстанцев.

Известно, что Олег Викторович Печевистый (1973 г.р.) попал в Сирию только в конце декабря 2022 года. Родился он в Подпорожье, окончил Высшую командную школу в Москве, потом работал начальником кафедры Рязанского гвардейского высшего воздушно-десантного училища. Воевал также в Чечне и Грузии.

"В Сирийской Арабской Республике поймал хороший привет и до Украины не доедет", – пошутил офицер ВСУ, блогер Анатолий Штефан ("Штирлиц") в Twitter.

Как писал OBOZREVATEL:

– В начале мая президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что турецкая разведка в Сирии ликвидировала лидера Исламского государства (ИГИЛ) Абу Хусейн Аль-Курейши.

– В ночь на 26 января этого года военные США ликвидировали одного из главарей террористической группировки "Исламское государство" Билала аль-Судани. Это произошло в Сомали.

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