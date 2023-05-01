Турецкая разведка ликвидировала в Сирии лидера 'ИГИЛ' - Эрдоган

Лидер Исламского государства ("ИГИЛ") Абу Хусейн Аль-Курейши был убит в ходе специальной операции, проведенной Национальной разведкой Турции. Разведчики проделали большую работу, чтобы выследить его местонахождение и наконец ликвидировать.

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Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщл в его Twitter. Абу Хусейна Аль-Курейши был убит в Сирии.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о ликвидации лидера террористической группировки "Исламское государство" Абу Хусейна Аль-Курейши в Сирии в результате специальной операции, проведенной национальной разведкой Турции. По словам Эрдогана, разведчики долго следили за лидером террористической группировки перед его ликвидацией.

"Национальная разведка Турции долго следила за лидером "ИГИЛ" Абу Хусейном Аль-Курейши. Этот человек был убит вчера в Сирии в ходе операции, которую провела турецкая разведка", – отметил Эрдоган.

Как сообщал OBOZREVATEL, в ночь на 26 января военные Соединенных Штатов Америки ликвидировали одного из главарей террористической группировки "Исламское государство" (ИГИЛ) Билала аль-Судани. Это произошло в Сомали.

18 апреля американские военные в результате вертолетного рейда на север Сирии ликвидировали одного из главарей террористической организации "Исламское государств"о. По данным США, он отвечал за подготовку терактов в Европе и на Ближнем Востоке.

В конце ноября 2022 стало известно о ликвидации лидера боевиков террористической организации "Исламское Государство" Абу аль-Хасан аль-Хашеми аль-Кураиши. Его преемником избрали Абу аль-Хусайна аль-Хусайни аль-Кураши.

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