В США заявили о ликвидации главаря ИГИЛ в Сомали

В ночь на 26 января военные Соединенных Штатов Америки ликвидировали одного из главарей террористической группировки "Исламское государство" (ИГИЛ) Билала аль-Судани. Это произошло в Сомали.

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О ликвидации террориста сообщили представители Белого дома во время телефонного брифинга 26 января, передает "Укринформ". Американские военные действовали по приказу главы Штатов Джо Байдена.

По словам чиновников, армейцы проделали успешную операцию на севере Сомали. Аль-Судани они назвали координатором группировки ИГИЛ.

Кроме того, было убито около десяти членов сети, сопровождавших Билала аль-Судани. Сначала их планировали захватить в плен, однако они сопротивлялись.

По данным американских разведчиков, ликвидированный главарь руководил расширением деятельности группировки на Африканском континенте. Также он финансировал филиалы ИГИЛ во многих государствах мира. Он несколько лет находился в поле зрения разведки США.

Как уточнило издание AP со ссылкой на источники, операцию против Аль-Судани планировали несколько месяцев. На этой неделе президент Байден согласился на ее проведение после консультаций с главой Пентагона Ллойдом Остином и главой Объединенного комитета начальников штабов генералом армии Марком Милли.

"Эти действия делают Соединенные Штаты и их партнеров более безопасными, и они отражают нашу неизменную приверженность защите американцев от угрозы терроризма внутри страны и за рубежом", – процитировали журналисты слова Остина, распространенные Белым домом.

Как сообщал OBOZREVATEL, в конце ноября 2022 стало известно о ликвидации лидера боевиков террористической организации "Исламское Государство" Абу аль-Хасан аль-Хашеми аль-Кураиши. Его преемником избрали Абу аль-Хусайна аль-Хусайни аль-Кураши.

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