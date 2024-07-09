Ростовскую область России атаковали БПЛА: в результате прилета вспыхнула электроподстанция. Фото и видео

В ночь на вторник, 9 июля, страну-агрессор Россию снова атаковали БПЛА. Россияне пожаловались на взрывы в Ростовской области – там после прилета начался пожар на электроподстанции. Также беспилотники зафиксировали в Воронежской области.

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Так, взрывы подтвердил губернатор Ростовской области Василий Голубев. Он заявил про работу ПВО российских террористов – якобы было "уничтожено и подавлено средствами РЭБ" несколько десятков БПЛА.

Однако в населенном пункте Генеральское в результате прилета дрона произошло возгорание двух трансформаторов на электроподстанции. В сети уже опубликовали видео сильного пожара.

Также Голубев заявил, что в Ростове-на-Дону "на месте падения остатков БПЛА произошло возгорание сухой растительности". Пожар якобы быстро потушили.

Российские пропагандистские издания писали, что перед пожаром в Генеральском очевидцы слышали "характерные звуки пролета БПЛА, а затем раздался громкий взрыв". Также несколько взрывов было слышно на подлете к Ростову и в районе Морозовска, где расположен военный аэродром российских оккупационных войск.

Кроме того, в стране-агрессоре заявили, что несколько БПЛА якобы уничтожены над Воронежской областью. Такую информацию озвучил губернатор региона Александр Гусев.

Напомним, что в Ростовской области после последних атак дронов вдруг возник "дефицит электроэнергии". Вследствие этого в регионе 6 июля объявили о введении графика временных отключений электричества у бытовых потребителей.

В местных пабликах стоит вой из-за "неудобств": россияне жалуются, что вместо анонсированных 2-3 часов сидят без света по 6-9, а местами – в течение суток и более.

Как сообщал OBOZ.UA, ночь на 5 июля в Ростовской области прогремели взрывы. Впоследствии выяснилось, что "неизвестные дроны" атаковали нефтезавод, возник пожар.

А ночью 4 июля в результате операции ГУР МО был поражен Тамбовский пороховой завод в российском городе Котовск. Атака была осуществлена с помощью дронов-камикадзе.

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