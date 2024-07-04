Дроны ГУР поразили пороховой завод в Тамбовской области РФ: все детали и видео атаки

В результате операции ГУР МОУ утром 4 июля был атакован Тамбовский пороховый завод. Он расположен в городе Котовск.

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Как сообщает источник OBOZ.ua в украинской разведке, атака была совершена с помощью дронов-камикадзе, один из которых успешно поразил объект вражеского ВПК. Последствия попадания, степень поражения и информация о потерях противника уточняются.

В то же время официальные власти государства-агрессоры отрицают факт поражения порохового завода. "Губернатор" Тамбовской области Максим Егоров в частности отметил, что "оба БПЛА уничтожены. Жертв и разрушений нет. Ситуация под контролем".

Несмотря на это, местные жители публикуют в сети видео, на которых четко видно попадание одного из дронов-камикадзе с последующей детонацией и возгоранием на территории объекта.

"Если были сбиты два дрона, то почему туда все же случился прилет? На сбитый дрон точно не похоже. Власть снова лжет?", – риторически спрашивает в соцсетях один из очевидцев поражения.

"Конечно, никакого попадания не было. И Тамбовского порохового завода в таком случае тоже не было", – прокомментировал операцию собеседник в ГУР МОУ.

Напомним, что Тамбовский пороховой завод уже не в первый раз становится целью для атак украинскими беспилотниками. Так, 19 января этого года беспилотники ГУР МОУ уже атаковали этот объект. Тогда один из дронов-камикадзе взорвался на площадке возле цеха смешивания порохов. Беспилотники атаковали завод и в ноябре прошлого года.

Справка

Тамбовский пороховый завод – одно из крупнейших предприятий России, где производятся боеприпасы и порохи для стрелкового оружия. С начала полномасштабного вторжения России в Украину завод увеличил производство на треть. Предприятие находится под санкциями с марта 2023

Напомним, утром 28 июня беспилотник якобы атаковал нефтебазу в Мичуринском районе Тамбовской области РФ. Россияне утверждают, что он был "украинским" и взорвался на территории предприятия, образовав "небольшой" пожар.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 20 июня спецназначители СБУ поразили состав ГСМ АО "Тамбовнефтепродукт" и нефтебазы "Энемская" ООО "ЛУКОЙЛ-Югнефтепродукт" в России. В результате атаки дронов на обоих объектах начались пожары.

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