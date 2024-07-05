Дроны атаковали нефтезавод, возник пожар: всплыли новые детали взрывов в Ростове. Видео

В российском Ростове-на-Дону после ночной атаки БПЛА 5 июля вспыхнул терминал на территории завода нефтепродуктов. Хотя местные власти утверждали лишь о "ландшафтных" пожарах и "сбитии" над регионом десяти беспилотников.

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Россияне опубликовали в сети видео прилета и "бавовны" после него. Они говорят, что в городе горит именно "нефтянка".

По словам очевидцев, в Ростове-на-Дону, как и в Приморско-Ахтарске, в ночь на пятницу слышали пролет дронов и громкие взрывы. Отмечается, что часть из них, возможно и была работой ПВО.

Одни российские паблики пишут, якобы нефтяной терминал загорелся после того, как над ним "был сбит беспилотник".

"Это нефтянка горит, ПВО сбила, скорые и пожарные подъезжают", – комментировали очевидцы.

Но другие заявили, что речь идет о прилете – под поражение попал ОАО "НЗНП филиал Ростовский" на Левом берегу Дона между Ростовом и Батайском. Они же после взрыва распространили видео мощного пожара на территории объекта – огонь был виден издалека.

Некоторые пропагандисты писали о "самой массированной атаке дронов ВСУ" на Ростов. При этом губернатор этой области Василий Голубев заявил, что "силами ПВО было сбито 10 БПЛА" над регионом. Оперативные дежурные службы ему доложили, что в результате воздушной атаки и якобы лишь падения обломков дрона "зафиксированы ландшафтные пожары" на левом берегу Дона и в Азовском районе. О нефтяном терминале они не упомянули. Также заявили, что пострадавших нет, хотя информация еще уточняется.

Напомним, что ночью 5 июля неспокойно было и в Приморско-Ахтарске Краснодарского края РФ, откуда российские военные часто запускают "Шахеды" по Украине. По словам россиян, город якобы атаковали беспилотники, из-за падения обломков которых повреждены "гражданские объекты".

Как сообщал OBOZ.UA, 4 июля в результате операции ГУР МО Украины был поражен Тамбовский пороховой завод в городе Котовск (РФ). Последствия попадания, степень поражения и информацию о потерях неприятеля уточняют.

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