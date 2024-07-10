Ростов-на-Дону ночью атаковали дроны, были слышны взрывы. Видео

В Ростове-на-Дону в РФ в ночь на 10 июля было неспокойно и громко. Местные жители пожаловались в сети на атаку стаи беспилотников.

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В городе были слышны звуки взрывов. Видео с моментом атаки публиковали в местных Telegram-каналах.

Россиян не на шутку испугала очередная атака неизвестных беспилотников на российский Ростов-на-Дону. Ночью над городом раздавались звуки взрывов, а в небе виднелись яркие вспышки от работы российской противовоздушной обороны.

Официальной информации от местных властей по поводу атаки пока нет.

Ранее сообщалось, что Служба безопасности Украины и Главное управление разведки Минобороны в ночь на 9 июля провели удачную операцию по поражению военных целей на территории РФ. Поражён военный аэродром Ахтубинск в Астраханской области.

Напомним, в ночь на 9 июля стало известно, что неизвестные дроны атаковали Волгоградскую область России: После этого вспыхнул пожар на территории НПЗ.

Также в ночь на 9 июля БПЛА атаковали Ростовскую область России. Там вследствие прилета вспыхнула электроподстанция.