России устроили 'взрывную ночь': СБУ и ГУР отработали по военному аэродрому, НПЗ и электроподстанции врага

Служба безопасности Украины и Главное управление разведки Минобороны в ночь на 9 июля провели удачную операцию по поражению военных целей на территории РФ. Поражён военный аэродром "Ахтубинск" в Астраханской области.

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Также "бавовна" расцвела на электроподстанции 500 кВ в Ростовской области и на нефтебазе в Калаче-на-Дону в Волгоградской области. Об этом сообщили источники OBOZ.UA.

"Благодаря совместной операции СБУ и ГУР "бавовна" расцвела на военном аэродроме Ахтубинск в Астраханской области, на электроподстанции 500 кВ в Ростовской области и на нефтебазе в Калаче-на-Дону в Волгоградской области", – отметил источник.

Ранее в сети появились видео последствий атаки в Ростовской и Волгоградской областях РФ.

Собеседник OBOZ.UA также обратил внимание, что во время атаки БпЛА на военный аэродром "Ахтубинск" российские паблики писали о работе ЗРК "Панцирь" и серии сильных взрывов.

Однако впоследствии пропагандисты эти сообщения удалили. Это, по мнению источника, свидетельствует об успешном поражении, потому что практика "зачищать" инфопространство после поражения важных военных объектов в России широко практикуется властями государства-агрессора.

Военно-воздушная база оккупационных войск "Ахтубинск" в Астраханской области расположена в 2 км от северо-восточной окраины одноименного города. Аэродром принадлежит 929-му Государственному лётно-испытательному центру МО РФ имени В. П. Чкалова. Используется для испытательных и тренировочных полетов военных воздушных судов. В 20 км от аэродрома расположен крупнейший авиаполигон в России – Грошево (Владимировка).

Аэродром Ахтубинские захватчики используют для атак по территории Украины.

Примечательно, что практически ровно месяц назад, 8 июня текущего года, эта авиабаза, расположенная в 589 км от линии боевого столкновения, уже подвергалась атаке. Тогда, по данным ГУР, несколько дронов долетели до аэродрома, сообщалось, что впервые был поражен российский истребитель пятого поколения Су-57.

"СБУ вместе с ГУР и другими Силами обороны продолжит обеспечивать горячие летние ночи на российских военных объектах, работающих на войну против Украины. Враг поплатится за все свои бесчеловечные преступления", – отметил источник.

Утром 9 июля в российском минобороны заявили, что украинские беспилотники атаковали шесть регионов России: там отчиталось об "уничтожении и перехвате" 38 беспилотников.

Напомним, в ночь на 9 июля стало известно, что неизвестные добрые дроны атаковали Волгоградскую область России: После этого вспыхнул пожар на территории НПЗ.

Кроме того, БПЛА атаковали Ростовскую область России. Там после прилета вспыхнула электроподстанция.

По данным росСМИ, взрывы во время воздушной тревоги раздавались также в Белгороде, над городом взвился густой дым.