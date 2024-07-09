Дроны атаковали Волгоградскую область России: есть прилет в районе НПЗ, валит дым. Видео

В России 9 июля после серии взрывов разразился мощный пожар на заводе нефтеперерабатывающей отрасли в Волгоградской области. Жители страны-агрессора, которая накануне массированными ракетными ударами убила десятки украинцев, жаловались на "дроны ВСУ".

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По словам россиян, не менее пяти беспилотников летели к НПЗ. В сети они публиковали видео, притворно заявляя о "шоке".

Губернатор региона Андрей Бочаров утверждал, что несколько "украинских БПЛА" атаковали город Калач-на-Дону. Предварительно, они попали в цистерну с горючим и якобы по хлебозаводу.

"На месте прилета сильный пожар, облако черного дыма поднимается в небо. Информация о пострадавших уточняется", – писали пропагандисты.

Местные жаловались, мол, дроны "летели один за другим". Говорят, МЧСники пытались потушить два пожара: не только в районе НПЗ, но и на территории завода.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 9 июля россияне пожаловались и на атаку БПЛА по Ростовской области РФ. Там после прилета начался пожар на электроподстанции.

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