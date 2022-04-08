Россияне в ожидании обнищания начали покупать сейфы, оружие и охранные системы

На сегодняшний день главные страхи россиян связаны с инфляцией и безработицей, а также с ростом преступности, который следует из этого. По этой причине они начали активно устанавливать сигнализации, а также запасаться оружием, сейфами и снимать деньги с банковских счетов.

Об этом в интервью "Сибирь. Реалии" сообщил гендиректор всероссийского центра изучения общеественного мнения Валерий Федоров. Он подчеркнул, что в связи с нынешней экономической ситуацией в РФ, видит все предпосылки к возвращению тех самых "лихих" девяностых. Стоит снова ожидать увеличения преступлений имущественной направленности – краж, грабежей, разбоев.

Такой же прогноз дают страховщики и профильные эксперты авторынка, которые объясняют это значительным ростом цен на запчасти. Кроме того, тяжело их будет найти для "санкционных" моделей автомобилей. Поэтому самым простым выходом из ситуации будет угон автомобиля той же марки на запчасти.

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Также вырос спрос на охранные сигнализации и услуги охранных агентств – с 21 по 27 февраля число новых клиентов, заказывающих охранное оборудование в свои квартиры, увеличилось на 43% по сравнению аналогичным периодом прошлого года. А неделей позже этот показатель составил уже 78%.

Также, начиная с 24 февраля – дня широкомасштабного нападения России на Украину – непрерывно растет спрос на оружие и патроны. При этом цены растут, а некоторые виды оружия и патронов могут и вовсе исчезнуть из российского рынка.

Также многие россияне задумались о том, как установить сейфы в собственных квартирах. В феврале россияне сняли со своих банковских счетов около 1,2 трлн рублей – рекордное количество с 2008 года. Теперь пытаются решить, как сохранить сбережения. Многие хотят это сделать в банковских ячейках, однако свободных уже не осталось.

"Люди встревожены, что из-за наплыва наличных в города придут домушники, квартирные разбойники. Пытаются сыграть на опережение", – рассказал изданию собеседник из московского бизнеса по установке и обслуживанию замков.

Как сообщал OBOZREVATEL, Россия вскоре может оказаться в состоянии дефолта. С 4 апреля начался отсчет 30 дней, в течение которых она может погасить внешний долг долларами, в противном случае – огласят дефолт. На сегодня этот долг составляет примерно $560 млн, который должны были погасить до 4 апреля. Для страны-агрессора это все еще небольшая сумма, но платить в долларах президент РФ Владимир Путин отказался.