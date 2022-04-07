Названа дата дефолта РФ: действия Путина привели россиян к катастрофе

Россия вскоре может оказаться в состоянии дефолта. С 4 апреля начался отсчет 30 дней, в течение которых РФ может погасить внешний долг долларами. Если этого не произойдет, огласят дефолт. Речь идет о долге примерно $560 млн, который должны были погасить до 4 апреля. Для страны-агрессора это все еще небольшая сумма, но платить в долларах президент РФ Владимир Путин отказался.

Российский Минфин попытались перевести в счет долга рубли, от которых кредиторы отказались. О том, к чему приведет дефолт и как Россия к этому пришла, читайте в материале OBOZREVATEL.

Главное:

дефолт России, вероятно, наступит 4 мая;

страна больше не сможет брать кредиты;

также без возможности финансирования останутся российские компании;

страна лишиться возможности привлекать инвесторов;

подорожают даже кредиты от Китая, который, вероятно, может продолжить сотрудничество.

Видео дня

Внешняя политика Путина построена на угрозах и ультиматумах. В первые дни после начала войны он принял решение возвращать долги в рублях, а затем поставил ЕС перед выбором – или открывать счет в российских банках, покупать валюту агрессора и оплачивать ею голубое топливо – или остаться без газа.

Теперь же США поставили Путина перед жестким выбором. Или он откажется от своей идеи с рублями и будет выплачивать долги в долларах, или же приведет страну к очень быстрому дефолту. Минфин США отменил свое решение и запретил погашать кредиты из арестованных валютных счетов России.

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки пояснила идею так: РФ поставили перед выбором. Они должны или истощать валютные резервы, или признать, что они неплатежеспособны (что и есть состоянием дефолта).

И Путин свой выбор сделал. Минфин РФ отправил кредиторам рубли и теперь, если в течение 30 дней они не пойдут на уступки, будет оглашен дефолт. "В целом это вполне понятный шаг агрессора, поскольку все последствия дефолта в России уже наступили. Они уже отрезаны от рынка капитала, у них проблемные долги, в том числе, госкомпаний, они даже выпали из кредитных рейтингов, а ведение финансовых или каких-либо операций с их страной уже токсично", – считает член комитета по вопросам финансовой, налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк.

Россия объявляла дефолт в 98-м. Тогда страна отказалась от удержания курса рубля, а с 1997-го по 1999-й валовый внутренний продукт в долларах упал более чем в два раза. Но с того момента ситуация изменилась. Сейчас общий внешний госдолг РФ составляет около 478 млрд долларов, говорится в данных Центробанка России. Из них долги по облигациям в валюте – около 20 млрд долларов, и в рублях – еще 40 млрд. Это в разы меньше, чем в 1998-м.

Сейчас даже в случае объявления дефолта Россия сможет справиться без новых кредитов (а их не дадут) и достаточно длительное время просуществует на инерции. Если вместе с дефолтом не будут предприняты другие меры, к примеру, энергетическое эмбарго, то рассчитывать на стремительное обнищание россиян не стоит.

Это третий по величине производитель нефти в мире. Согласно данным МЭА за 2020 год, импорт из России составляет сорок процентов портфеля импорта природного газа ЕС, при этом Германия и Италия больше всего зависят от такого импорта

В этом году технической возможности полностью отказаться от российского газа нет: к этому не готова инфраструктура. Об этом OBOZREVATEL рассказал эксперт по вопросам энергетики Центра Разумкова, экс-директор по интегрированным коммуникациям НАК "Нафтогаз Украины" Максим Билявский.

Но ограничить экспорт, отказаться, к примеру, от покупки российских алмазов, золота – вполне возможно. Путин уничтожает не только украинские города и жизни тысяч мирных жителей, но и губит собственную экономику. Отвечать за его преступления будут все граждане страны-агрессора.