Россияне устроили истерику из-за взрывов в Феодосии и Новороссийске и размечтались об ударах по Лондону

Жители государства-террориста России взорвались новой истерикой после громких ночи и утра 4 августа во временно оккупированной Феодосии (Крым) и Новороссийске (Краснодарский край РФ). Они в очередной раз потребовали ответа, но не только Украине, которая якобы запустила по городам дроны, но и столице Великобритании.

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Ударов по Лондону россияне требовали в местных чатах. Хотя там, как всегда, сообщалось об "успешном отражении атак ВСУ" на российские объекты, отсутствии каких-либо повреждений и пострадавших (чтобы просмотреть фото, доскролльте новость до конца).

По данным российского минобороны, Феодосию ночью пятницы атаковали "13 украинских БПЛА" – десяток из них якобы сбила ПВО оккупантов, а остальные три они "подавили" средствами РЭБ.

В то время как в районе гавани Новороссийска и села Мысхако катера ВМС РФ вроде бы отстреляли по "морским дронам ВСУ" , которые "атаковали" местную военно-морскую базу. Хотя так называемые независимые росСМИ подчеркнули, что еще ночью люди сообщали о "яркой вспышке" возле нефтяного терминала "Каспийского трубопроводного консорциума", который после утренних событий ввел запрет на движение судов.

Примечательно, что оба объяснения минобороны страны-агрессора выдало только через несколько часов после "бавовн" в упомянутых городах. И в обоих случаях заявило, что все "дроны уничтожены", а "разрушений и жертв нет".

Однако это не остановило истерику россиян, потребовавших в ответ снова обстреливать Украину, а параллельно и Британию, которая ранее передавала ВСУ морские дроны.

"Киев надо бомбить, Киев", "Львов надо бомбить, Львов", "Ответ должен быть жестким", "Неплохо горит британская х*йня", "Лондону нужно сделать предупреждение... ибо они ох*ели", "Надеюсь над Лондоном пролетит неизвестный беспилотник... ну так.. для профилактики..." – заявляли жители РФ.

Некоторые представители государства-террориста утверждали, что за 17 месяцев войны Россия "гуманно" обстреливала украинские города. А вот Новороссийск, по их убеждению, она точно "не простит".

"За Новоросс в случае чего пи**а будет", "Если вам Шебекино с рук сходит, потому как тактика России максимально гуманная, за Новороссийск вам пи**а будет моментальная, скоро, совсем скоро вы захрюкаете как свиньи", "Да... Одесса, Измаил, Ильичевск (Черноморск) ничему не научили. Не все еще в этих портах грохнули", – разбрасывались угрозами россияне.

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно же россияне устроили истерику из-за атаки дронов на Москву и тоже размечтались о возмездии. В то же время они адресовали вопросы и министру обороны РФ Сергею Шойгу о том, куда делась российская ПВО, которая не в состоянии сбивать беспилотники.

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