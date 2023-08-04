После атаки дронов на Новороссийск перевернулся на бок один из российских кораблей: его буксируют к берегу – СМИ

Один из российских десантных кораблей "Оленегорский горняк" был подбит во время ночной атаки морских дронов на Новороссийск в России. Затопило один из его отсеков, из-за чего он перевернулся на бок.

Видео дня

В настоящее время судно буксируют к берегу. Об этом сообщили росСМИ, опубликовав соответствующие кадры (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

Напомним: утром 4 августа в Новороссийске раздались взрывы и звуки стрельбы в районе гавани. Минобороны страны-агрессора заявило, что причиной тому – "атака ВСУ" на военно-морскую базу дронами, которые "были уничтожены".

Пропагандисты утверждали, что из катеров велся огонь по неизвестным водным беспилотникам. В итоге один дрон вспыхнул, после чего раздался сильный взрыв.

Тем временем в порту Новороссийска ввели временный запрет на движение судов. Его выдала упомянутая компания КТК, заявляя, что "терминал не поврежден и продолжает грузить нефть на пришвартованные танкеры".

Как сообщал OBOZREVATEL, россияне взорвались новой истерикой после громких ночи и утра 4 августа во временно оккупированной Феодосии (Крым) и Новороссийске (Краснодарский край РФ). Они в очередной раз потребовали ответа, но не только Украине, которая якобы запустила по городам дроны, но и столице Великобритании.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel, Threads и Viber. Не ведитесь на фейки!