В оккупированной Феодосии прогремели взрывы: по городу помчались скорые. Видео

Во временно захваченном российскими войсками Крыму в ночь на пятницу, 4 августа, прогремели взрывы. Жители оккупированной Феодосии рассказали, что слышали звуки взрывов и звук пролетающего беспилотника.

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Об этом около 4 часов утра сообщили в Telegram-канале "Крымский ветер". В сети также публиковали кадры работы ПВО российских оккупантов (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Жители города рассказали о гуле, похожем на звук БПЛА. По данным авторов канала, по городу зафиксировали движение машин скорой помощи.

Отмечается, что взрывы звучат в районе Феодосия – Приморский.

"В Феодосии работает российская ПВО, слышны очереди. Феодосийцы уже насчитали от 5 до 7 взрывов. Также сообщают о звуке беспилотников", – говорится в сообщении канала.

Как сообщал OBOZREVATEL, 28 июля во временно оккупированный Крым снова посетила "бавовна". Громко было в Казачьей бухте: очевидцы слышали там взрывы и видели "скорые" и полицейские машины, помчавшиеся в направлении места происшествия.