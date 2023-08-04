Операцию провела СБУ: момент атаки дрона на десантный корабль РФ в Новороссийске попал на видео. Эксклюзивные подробности

В сети опубликовали видео, на котором зафиксирован момент удара надводного дрона по российскому десантному кораблю "Оленегорский горняк". На борту судна находились около 100 человек экипажа.

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БПЛА переносил 450 кг тротила. Операцию в бухте Новороссийска провела Служба безопасности Украины, сообщили OBOZREVATEL источники в спецслужбе. Видео было опубликовано СМИ (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

Как отмечают источники в СБУ, спецоперацию проводили вместе с ВМС. По результатам атаки "Оленегорский горняк" получил серьезную пробоину и пока не может выполнять свои боевые задачи. Все заявления россиян об "отбитой атаке" – фейк.

Заметим, что это далеко не первая успешная спецоперация СБУ с использованием надводных дронов. Ранее Глава СБУ Василий Малюк говорил, что атака на корабли РФ в Севастопольской бухте в октябре прошлого года и недавний подрыв Крымского моста – дело рук Службы безопасности.

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