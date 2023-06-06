Россиянам хотят рассылать повестки по SMS: должны 'ускорить темпы мобилизации'

В стране-агрессоре России, которая напала на Украину, выдумали новый способ "ускорить" темпы мобилизации. Россиян решили заманивать на войну через SMS.

Видео дня

Об этом говорится в проекте постановления, который обнародовали на сайте проектов нормативных правовых актов РФ. Через рассылки сообщений мобилизированных россиян предложили оповещать о призыве в оккупационную армию.

В пояснительной записке к опубликованному документу сказано, что такое решение якобы сможет сократить сроки оповещения граждан по мобилизации и "повысить качество" ее проведения.

Таким образом, повестки жителям страны-агрессора могут приходить в сообщениях на телефон. Законопроект уже внесли в госдуму и вскоре его намерены рассмотреть.

"Уведомление о направлении повестки будет размещаться в личном кабинете гражданина в федеральной государственной информационной системе "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)", а также в личном кабинете налогоплательщика. Кроме того, оповещение будет направляться через SMS на абонентский номер, указанный на портале Госуслуг", – говорится в сообщении.

Сейчас о мобилизации россиян оповещают при помощи повесток.

Отметим, что ранее на этом же портале опубликовали проект с предложением изменить законодательство, чтобы постановку на воинский учет и снятие с него можно было совершать без личной явки военнообязанного в военкомат. Для этого чиновникам будет достаточно данных из государственных информационных ресурсов.

Кроме того, российские депутаты проголосовали за закон о введении электронных повесток, которые будут отправляться мужчинам призывного возраста для мобилизации на войну против Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL, российские призывники должны будут сдавать свои загранпаспорта в течение пяти дней после оглашения призыва. Если они этого не сделают, документ будет признан недействительным.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!