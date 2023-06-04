В России надумали ставить на воинский учет без явки в военкомат

В России хотят изменить законодательство, чтобы постановку на воинский учет и снятие с него можно было совершать без личной явки военнообязанного в военкомат. Для этого чиновникам будет достаточно данных из государственных информационных ресурсов.

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Соответствующие нововведения подготовило министерство обороны страны-агрессора. Документ об этом был опубликован 4 июня на портале проектов нормативных правовых актов.

"Постановка на воинский учет, снятие с воинского учета и внесение изменений в документы воинского учета граждан, обязанных состоять на воинском учете, может осуществляться без личной явки граждан в военный комиссариат на основании сведений, содержащихся в государственном информационном ресурсе, иных государственных информационных системах и информационных ресурсах", – говорится в тексте документа.

Там прописано, что повестка через семь дней с момента размещения в Реестре повесток будет считаться врученной, даже если она не может быть лично передана адресату или получена по почте.

Уведомлять об этом военнообязанных будут через портал государственных и муниципальных услуг. С того дня, когда повестка считается врученной, гражданину будет запрещен выезд из России.

При этом медицинское освидетельствование, медобследование и психологический отбор должны происходить очно, при явке в военкомат.

Если же через 20 дней после вручения повестки гражданин не явится в военкомат, к нему могут быть применены ограничения. Это может быть запрет на регистрацию статуса индивидуального предпринимателя, управление транспортным средством, получение кредита.

Раньше извещение о вызове в военкомат россиянам должны были вручить лично и под расписку. Когда изменения вступят в силу, не уточняется.

Как писал OBOZREVATEL:

– Российские призывники должны будут сдавать свои загранпаспорта в течение пяти дней после оглашения призыва. Если они этого не сделают, документ будет признан недействительным.

– В апреле текущего года российские депутаты Госдумы проголосовали за закон о введении электронных повесток, которые будут отправляться мужчинам призывного возраста для мобилизации на войну против Украины.

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