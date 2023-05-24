Госдума закручивает гайки: в России у призывников будут изымать загранпаспорта

Государство-террорист Россия официально не объявляло о закрытии границ для военнообязанных, однако на практике делает все, чтобы воспрепятствовать выезду мужчин за пределы РФ. В частности, теперь российские призывники должны будут сдавать свои загранпаспорта в течение 5 дней после оглашения призыва.

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В то же время, если они этого не сделают, документ будет признан недействительным. Об этом сообщает Deutsche Welle.

Накануне государственная дума РФ одобрила поправки к закону "О порядке выезда из Российской Федерации и въезде в Российскую Федерацию". Теперь военнообязанные граждане РФ должны сдавать загранпаспорта на хранение в орган, который издал этот документ.

Также известно, что призывник будет обязан сдать паспорт на хранение в течение пяти дней после объявления призыва. Забрать документ он сможет по истечении срока временного ограничения на выезд из страны, связанного с призывом или по истечении срока действия паспорта.

Более того, если гражданин РФ добровольно не сдаст паспорт в уполномоченный орган в течение пяти дней, документ признают недействительным.

Соответствующие поправки к закону госдума РФ одобрила 23 мая. Однако теперь эти изменения должны быть одобрены Советом Федерации и подписаны диктатором РФ Владимиром Путиным. В случае прохождения всей процедуры изменения вступят в силу через 180 дней после официального опубликования.

Напомним, в апреле госдума РФ большинством голосов депутатов приняла закон о введении электронных повесток, которые будут отправляться мужчинам призывного возраста для мобилизации на войну в Украине. Уклонистов ожидает ряд ограничений, а отсутствие у призывника приложения Госреестра, доступа к интернету или смартфона будут считаться исключительно проблемой самого призывника.

Ранее сообщалось, что российские власти продолжают вербовать на войну против Украины заключенных для усиления мобилизации. Также в стране-агрессоре не прекращается работа по формированию так называемых добровольческих отрядов.

Как сообщал OBOZREVATEL, в России взялись вербовать на войну против Украины сирот. Молодых россиян, не имеющих семей, заманивают обещаниями выделить им жилье. Такой законопроект внес на рассмотрение местных депутатов губернатор Приморского края РФ.