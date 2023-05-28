Россиян напугал неизвестный беспилотник со стороны Эстонии

Жители государства-террориста России испугались из-за беспилотного летательного аппарата в Ленинградской области. В РФ выдали, что БПЛА якобы летел со стороны Эстонии.

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Дрон был замечен недалеко от города Сосновый Бор. Об этом пишут российские пропагандистские Telegram-каналы.

В стране-агрессоре утверждают, что беспилотник летел на высоте двух километров со стороны Соснового Бора по направлению к Кингисеппу.

Примечательно, что представители региональной власти, а также оккупационной армии РФ никак не комментировали появление беспилотника в Ленинградской области.

"В Ленинградской области неподалёку от Санкт-Петербурга был замечен неизвестный летательный аппарат, двигавшийся со стороны Эстонии. НЛО на высоте около двух километров обнаружили накануне около восьми вечера недалеко от Соснового Бора. Подробности выясняются", – заявили пропагандисты.

Напомним, в РФ в очередной раз пожаловались, что несколько беспилотных летательных аппаратов якобы пытались атаковать Ильский нефтеперерабатывающий завод в Краснодарском крае. Пропагандисты утверждают, что все БПЛА были "нейтрализованы".

Ранее сообщалось, что жительница Санкт-Петербурга увидела в небе "беспилотник" и подняла на ноги местную полицию. Оказалось, что это была обычная чайка.

Как писал OBOZREVATEL:

– Российский генерал Сергей Липовой жаловался, что 9 мая Москву якобы пытались атаковать почти сотней беспилотников. Он утверждает, что атаки осуществлялись с территории Украины и из Московской области РФ.

– 11 мая БПЛА атаковал Клинцовскую нефтебазу в Брянской области России. В результате "частично повреждены бетонное основание и цистерна для хранения нефтепродуктов", признали пропагандисты.

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