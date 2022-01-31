Россия заявила о завершении военных учений в Черном море: десятки кораблей вернулись в пункты базирования

После завершения военных учений в акватории Черного моря более 20 боевых кораблей Черноморского флота России вернулись в пункты базирования Крымской и Новороссийской военно-морских баз. После планового обслуживания и пополнения материальных запасов экипажи продолжат выполнение задач.

Об этом сообщила пресс-служба ЧФ РФ. Отмечается, что в ходе учений тактические группы отработали ведение морского боя, провели стрельбы по мишеням, имитирующим корабли и самолеты условного противника. Также экипажи кораблей провели тренировку по связи, борьбе за выживание и разного рода обороны во время стоянки и перехода морем.

В Черноморском флоте сообщили, что в учениях участвовали суда разного класса: фрегаты, сторожевые, малые ракетные, десантные, малые противолодочные, а также корабли противоминной обороны.

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Напомним: ранее в России также сообщили, что войска личного состава и боевая техника в Западном военном округе также завершили плановую проверку боеготовности и возвращаются в места базирования. Как отметил командующий войсками генерал-полковник Александр Журавлев, все задачи, стоящие перед войсками в рамках проверки выполнены в полном объеме.

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