Россия вывела флот на масштабные учения на Балтике

Россия вывела корабли Балтийского флота для проведения масштабных военно-морских учений. Они начались после заявления НАТО о приведении своих вооруженных сил в состояние боевой готовности из-за наращивания российских военных сил возле Украины.

Об этом сообщил Интерфакс с ссылкой на заявление пресс-службы Балтфлота. Поход кораблей, как отмечается, начался в понедельник, 24 января. Речь идет про 20 боевых кораблей и судов в составе корветов "Стойкий" и "Сообразительный".

"Основными задачами похода являются участие кораблей в военно-морских учениях", – говорится в сообщении. В Балтфлоте отметили, что корабли распределят в несколько групп, которые будут участвовать в учениях по противовоздушной обороне, по связи, а также будут выполнять боевые упражнения.

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В составе тактических групп в рамках учений будут действовать малые ракетные корабли, малые противолодочные корабли, тральщики и ракетные катера. Кроме того, морпехи во время стоянок проведут тренировки по отражению нападения на корабли условных террористов.

Как сообщал OBOZREVATEL, 24 января стало известно, что союзники по НАТО переводят силы в состояние готовности и направляют дополнительные корабли и истребители в места развертывания НАТО в Восточной Европе. Таким образом альянс усиливает сдерживание и оборону союзников, поскольку РФ продолжает наращивать свое военное присутствие у границ Украины.