Российские корабли больше не смогут заходить в порты Украины: запрет вступил в силу

В Украине в субботу, 1 января 2022 года, вступил в силу Закон "О внутреннем водном транспорте". Им предусмотрен запрет на доступ во внутренние воды нашей страны для российских кораблей.

Это связано с тем, что Россия признана в Украине страной-агрессором с 2015 года. В статье 45 документа сказано, что в наши внутренние воды не смогут попасть суда, которые плавают под флагом РФ, принадлежат россиянам или физическим или юридическим лицам, относительно которых Украина ввела санкции.

Таким образом, право на проход по внутренним водам Украины могут получить только корабли, никак не связанные со странами, признанными у нас государствами-агрессорами или государствами-оккупантами. Для этого необходимо зарегистрировать судно в Государственном судовом реестре Украины.

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Отметим, что с предложением закрыть российским кораблям вход во внутренние воды Украины еще в 2018 году выступило Министерство инфраструктуры из-за риска "террористических угроз".

В Украине к внутренним водам относятся реки, озера, водохранилища, каналы, другие водоемы, а также акватории морских портов и внутренние морские воды. Это значит, что теперь российским кораблям закрыт доступ во все украинские порты.

Как сообщал OBOZREVATEL, ударная группа авианосцев ВМС США останется в районе Средиземного моря из-за опасений по поводу скопления российских войск у границы с Украиной. Ранее предполагалось, что корабли продолжат движение в район Персидского залива.