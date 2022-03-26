Россия заявила о завершении первого этапа 'спецоперации', далее намерены 'освобождать' восток и юг Украины

Министерство обороны России заявило, что первая фаза войны против Украины, которую в РФ окрестили "специальной военной операцией", "в целом" завершена. Теперь страна-агрессор сосредоточится на "освобождении" Донбасса.

Такое заявление сделал на брифинге в пятницу, 25 марта, начальник Главного оперативного управления Генштаба России Сергей Рудской, передает The Guardian. Он сказал, что основные задачи первой фазы полномасштабного вторжения якобы были выполнены.

Рудской добавил, что контролируемые Россией боевики якобы контролируют 93% территорий Луганской и 54% Донецкой областей.

Кроме того, в РФ намекнули, что они могут преследовать куда более ограниченные цели нападения на Украину – "защиту" Донбасса, о которой и говорилось изначально.

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"Боевой потенциал Вооруженных сил Украины значительно снижен, что позволяет сосредоточить наши основные усилия на достижении главной цели – освобождении Донбасса", – сказал Рудской на брифинге.

Отмечается, что цели России менялись с течением развязанной ею войны против Украины. Сначала глава страны-агрессора Владимир Путин говорил о "денацификации" нашей страны, которая предусматривала смену руководства в Украине на лояльное к РФ. Однако спустя некоторое время это слово наряду с "демилитаризацией" исчезло из новостной повестки.

Напомним: Сергей Рудской заявил, что потери России в войне против Украины составили чуть более 1,3 тысяч человек. Примечательно, что эта цифра в 12 раз меньше реальных потерь российских оккупантов. Кроме того, он впервые открыто от имени Генштаба РФ высказался о возможности штурма украинских городов.

Как сообщал OBOZREVATEL, экс-главарь боевиков "ДНР" Игорь Стрелков-Гиркин заявил, что наступление армии Путина в Украине провалилось. Он также уверен, что война стала опасной для самой РФ.

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