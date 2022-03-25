Экс-главарь боевиков 'ДНР' Гиркин заявил, что наступление армии Путина в Украине провалилось и война стала опасной для самой РФ

Экс-главарь боевиков "ДНР" Игорь Стрелков-Гиркин заявил, что наступление армии Путина в Украине провалилось. Он также уверен, что война стала опасной для самой РФ.

Российский преступник отметил полное отсутствие стратегических успехов оккупантов в Украине. Фрагмент его интервью появился в сети.

"Двадцать девять суток специальной операции прошло. Нигде, ни на одном направлении стратегического успеха не достигнуто, только оперативные успехи. Более того, противник относительно успешно проводит мобилизацию и начинает контратаковать. О чем, естественно, Конашенков ни ухом, ни рылом не упоминает в своих сводках", - отметил Гиркин.

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Экс-главарь ОРДО также заявил, что война в Украине может похоронить РФ.

"Я констатирую, что мои самые пессимистические прогнозы о том, что мы втянемся в кровавый "тяни-толкай" - длительный, изнуряющий и чрезвычайно опасный для Российской Федерации - оправдались полностью", - причитает боевик.

Напомним, ранее Гиркин заявил, что задача россиян по разгрому ВСУ невыполнима.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинский снайпер ликвидировал тестя Гиркина. Оккупант с позывным "Сытый" воевал на Донбассе против ВСУ с 2014 года - и до вторжения России в Украину, по словам его дочери, "не получил ни царапины".

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