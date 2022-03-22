РосСМИ изменили формулировку о гибели оккупантов в Украине: не говорят о 'демилитаризации' и 'денацификации'

Некоторые пропагандистские медиа страны-агрессора РФ, напавшей на Украину, изменили формулировку в материалах о потерях своей армии в войне. В сообщениях больше не упоминают о "демилитаризации" и "денацификации" украинцев.

Интересную тенденцию отметил OSINT-разведчик, волонтер InformNapalm из Грузии Иракли Комахидзе. Об этом в Telegram написал украинский дипломат, переводчик и шоумен Дмитро Чекалкин (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Так, грузинский специалист исследований на основе открытых источников (OSINT) подчеркивает, что в некрологах российских оккупантов перестали пользоваться предложениями: "Погиб в ходе спецоперации по демилитаризации и денацификации".

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Вместо этого в сообщениях все чаще "начала мелькать другая тема". По наблюдениям Комахидзе, росСМИ уже пишут: "Погиб в ходе спецоперации по защите "ДНР", "ЛНР", отечества и мирного неба над Россией в Украине в 2022 году".

"То есть Бандеру в Украине они уже не нашли... Ищут камни с неба. Или какие ваши предположения?" – поинтересовался волонтер InformNapalm из Грузии.

Отметим: украинская актриса Дарья Белоцерковец потроллила россиян, верящих в пропаганду. Со сценаристом Святославом Юшковым она записала саркастический ролик с призывом "сдаться" к лидеру ОУН Степану Бандере, убитому в 1959 году.

Как сообщал OBOZREVATEL, после поражений путинской армии в Украине кремлевские пропагандисты сменили риторику. В СБУ показали, как ведущие росТВ утратили прошлый "боевой" пыл.

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