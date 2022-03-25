В России озвучили свои потери в войне против Украины, но цифру уменьшили в 12 раз

Первый заместитель начальника Генерального штаба ВС РФ Сергей Рудской заявил, что потери России в войне против Украины составили чуть более 1,3 тысяч человек. Примечательно, что эта цифра в 12 раз меньше реальных потерь российских оккупантов.

Также в стране-агрессоре считают, что в ходе войны были ранены 3,8 тысяч российских военных. Об этом сообщает издание ТАСС.

В Минобороны РФ называют точную цифру своих погибших – 1351 человек. Вместе с тем агрессор заявляет, что ранено в ходе войны было 3825 военных.

Стоит отметить, что по данным украинской стороны, общие боевые потери РФ за месяц войны (с 24 февраля по 24 марта 2022 года) ориентировочно составили 15 тыс. 800 человек личного состава. Также оккупанты потеряли 530 танков, 1597 боевых бронированных машин, 108 самолетов и 124 вертолета.

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Как писал OBOZREVATEL, ранее Генштаб ВСУ сообщил, что оккупанты РФ стягивают резервы и пытаются закрепиться на своих позициях. Из-за ужасающих потерь наступление врага остановлено.

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