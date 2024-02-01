Россия ужесточает контроль над частной военной компанией "Вагнер". Об этом свидетельствует включение бывших штурмовых отрядов "Вагнера" в состав Добровольческого корпуса Росгвардии.

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К такому выводу пришла британская разведка в сводке, опубликованной в соцсети Х (exTwitter) Министерства обороны Великобритании. Там отметили, что в свое первое добровольческое формирование Росгвардия включит три бывших штурмовых отряда "Вагнера" – 15-й, 16-й и 17-й.

Новые добровольческие отряды росгвардейцев, вероятно, развернут в Украине и в Африке.

"По сообщениям Росгвардия предлагает добровольцам шестимесячные контракты для службы в Украине и девятимесячные контракты для службы в Африке", – отметили британские разведчики.

Напомним, еще в начале января военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко сообщил, что Кремль усиливает и милитаризует Росгвардию, и примерно так же в СССР вооружали внутренние войска МВД из-за нестабильной ситуации в стране в конце 1980-х. Это признак "треска" Российской Федерации.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Ранее британская разведка сообщила, что война в Украине вызвала ряд потрясений во внутренней безопасности страны-террориста России. Поэтому российские силовики решили усилить свои ряды за счет бывших оккупантов.

– Также британская разведка отметила, что создание Сил безопасности правительства Москвы (СБУМ), службы охраны столицы РФ является одним из примеров давней российской традиции "парамилитаризации". Проект позволяет москвичам добровольно выполнять патриотические обязанности избегая службы на передовой в Украине.

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