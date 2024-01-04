Разведка Британии рассказала, что стоит за созданием специальной службы охраны в Москве с подачи Кремля

Силы безопасности правительства Москвы (СБПМ), служба охраны столицы РФ, создание которой президент Владимир Путин одобрил в ноябре 2022 года, является одним из примеров давней российской традиции "парамилитаризации". Проект позволяет москвичам добровольно выполнять "патриотические" обязанности, избегая службы на передовой в Украине.

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Об этом говорится в сводке военной разведки Великобритании, обнародованной 4 января. В ведомстве отметили, что с июля 2023 года СБПМ приняла более военизированный характер, включая получение разрешения на использование огнестрельного оружия.

Вероятно, к службе привлекли несколько тысяч новобранцев из запланированных 15 тысяч.

СБПМ представляет собой еще один пример давней российской традиции "парамилитаризации" – увеличения числа вооруженных организаций за пределами регулярной армии, отметили в британской разведке.

Однако СБПМ, скорее всего, были частично усилены из-за опасений относительно готовности местных сил безопасности Москвы "перед лицом наступления мятежных войск ЧВК "Вагнер" в июне 2023 года", говорится в сводке.

"Проект также предоставляет москвичам возможность добровольно выполнять "патриотические" обязанности военного времени, избегая при этом службы на передовой в Украине", – заявили в разведке Британии.

Там также отметили, что мэр Москвы Сергей Собянин смог ограничить прямое воздействие войны против Украины на относительно обеспеченное население столицы РФ. Большинство российских потерь в Украине – из более бедных провинциальных регионов, считают в ведомстве.

Как сообщал OBOZ.UA, утром 4 января в Москве произошел блекаут. Сразу в трех районах столицы РФ пропали свет, вода и отопление. Причиной ЧП назвали пожар на трансформаторной подстанции, однако о причинах возгорания в РФ умолчали.

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