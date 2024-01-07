Коваленко об усилении Росгвардии: Россия возвращается ко временам СССР накануне развала

Кремль усиливает и милитаризирует Росгвардию, и примерно таким же образом в СССР вооружали внутренние войска МВД из-за нестабильной ситуации в стране в конце 1980-х. Это признак "треска" Российской Федерации.

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Такое мнение высказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко. Он опубликовал новый блог на своем канале в Telegram 7 января.

Эксперт обратил внимание на отчет британской разведки о том, что ряды Росгвардии пополнили боевики частной военной компании "Вагнер" и т.н. "ДНР".

Кроме того, согласно гособоронзаказу, этой структуре выделили штатное вооружение и военную технику.

"Это фактически идентичный путь развития, который в свое время был у внутренних войск МВД СССР. После развала СССР это формирование некоторое время было и в составе РФ", – напомнил Коваленко.

Советские тяжеловооруженные внутренние войска МВД были сформированы в 1989 году в Новочеркасске в виде батальона 100-й дивизии оперативного назначения ВВ МВД СССР. Именно в Новочеркаске в 1962-м произошло одно из самых кровавых подавлений забастовки рабочих Новочеркасского электровозостроительного завода им. С. М. Буденного. Тогда многотысячный митинг был расстрелян милицией и войсками.

В 1989-м ВВ получили на вооружение танки Т-62М и ПТ-76, ББМ и даже артиллерию. Москва благодаря этому могла использовать ВВ в первой и второй чеченских войнах как полноценные механизированные/танковые подразделения.

Эксперт подчеркнул: внутренние войска усиливали на фоне нестабильности в стране. "СССР трещал по швам в конце 1980-х, а в 1990-х трещала уже Российская Федерация. Танки на вооружении полицейской структуры это не то, чему следует россиянам радоваться. Это признак треска", – написал он.

По мнению Коваленко, преобразование Российской Федерации "в российскую феодализацию – это вполне реально"

"Феодальные наделы, управляемые местными царьками – олигархами, со своими частными армиями, законами и полным неподчинением центру. Именно такой и будет послевоенная Россия. Вооружение же РГ танками и артиллерией это самый яркий признак надвигающейся внутренней дестабилизации России и погружение ее в хаос", – предположил он.

Как ранее писал OBOZ.UA:

– Структуры Росгвардии как минимум с августа 2023-го начали принимать на работу бывших наемников ЧВК "Вагнер" из числа получивших помилование заключенных.

– По данным СМИ, "вагнеровцами" внутри Росгвардии якобы руководит сын погибшего основателя ЧВК Павел Пригожин.

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