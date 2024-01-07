Росгвардия усиливается 'вагнеровцами' и боевиками 'ДНР' на фоне потрясений в сфере внутренней безопасности РФ – британская разведка

Война в Украине вызвала череду потрясений во внутренней безопасности страны-террориста России. Поэтому российские силовики решили усилить свои ряды за счет бывших оккупантов.

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В частности, ряды Росгвардии пополнили боевики террористических организаций "Вагнер" и "ДНР". Об этом в соцсети Х, ранее известной как Twitter, сообщила военная разведка Великобритании.

По информации британской разведки, отдельные элементы ЧВК "Вагнер" перешли в ведение Росгвардии с октября 2023 года. Кроме того, ряды этой силовой структуры в начале января 2024 года пополнили боевики батальона "Восток" террористической организации "ДНР".

Британская разведка отмечает, что военно-политическое руководство РФ прилагает усилия по расформированию группировки "ДНР Каскад", которая специализируется на операциях с беспилотниками. Этих боевиков также хотят подчинить Росгвардии.

Стоит отметить, что еще летом 2023 года российская Госдума разрешила Росгвардии применять более тяжелое вооружение. В разведке Британии уверены, что новые возможности, а также усиление их опытными боевиками из других группировок, вероятно, будут означать значительное повышение боевой эффективности.

Ранее сообщалось, что структуры Росгвардии как минимум с августа 2023-го начали принимать на работу бывших наемников ЧВК "Вагнер" из числа получивших помилование заключенных. Сообщения о возможном наборе в Росгвардию появились в закрытых чатах родственников боевиков ЧВК в конце лета.

Напомним, россияне намерены организовать экспедицию в Африку и найти там дополнительных наемников, чтобы пополнить свои потери в живой силе и отправить их на войну в Украину. В настоящее время активная рекрутинговая деятельность ведется в регионе Курской области страны-агрессора.

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