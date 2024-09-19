Россия столкнется с трудностями: разведка Британии оценила способность Кремля увеличить армию на 180 тыс. человек
Российский диктатор Владимир Путин подписал указ об увеличении численности российской армии на 180 тысяч военнослужащих до 1,5 миллиона человек, который вступит в силу с декабря 2024 года. Однако, вполне вероятно, что реализация этих амбиций будет усложнена дальнейшими большими потерями в войне и проблемами с набором личного состава.
Об этом говорится в сводке британской разведки на странице Министерства обороны Великобритании в соцсети Х. Кремлевский лидер подписал уже третий приказ об увеличении численности российской армии с начала конфликта в Украине в феврале 2022 года.
В целом стремление Кремля расширять свою армию – постоянное. Еще в декабре 2022 тогдашний министр обороны Сергей Шойгу призвал увеличить численность российских войск до 1,5 миллиона человек. Россия, вероятно, увеличит количество и размер подразделений в своих сухопутных войсках, чтобы разместить большую часть дополнительных 180 тысяч военнослужащих.
"Несмотря на заявленное намерение расширить свои вооруженные силы, вполне вероятно, что реализация этих амбиций будет осложнена дальнейшими большими потерями в войне против Украины и проблемами с набором личного состава", – отметили в британской разведке.
Как сообщал OBOZ.UA:
– Российские власти запустили реестр электронных повесток. Он работает в тестовом режиме. Реестр будет собирать важнейшую информацию, а именно о состоянии здоровья, месте жительства, месте работы, образовании.
– В британской разведке сообщили, что война против Украины является дорогостоящей задачей для России, особенно с позиции потерь военного персонала. Поскольку оккупанты на поле боя применяют стратегию, основанную на массированных атаках пехоты, это заставляет Россию постоянно проводить мобилизацию.
– Оккупанты продолжают восполнять нехватку сил на фронте в Курской области. В частности, военный комиссариат города Сызрань в Самарской области осуществляет усиленные мобилизационные мероприятия кафиров.
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