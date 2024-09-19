В России запустили реестр электронных повесток: как и где он работает

Власти страны-агрессора запустили реестр электронных повесток. Он работает в тестовом режиме.

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Об этом сообщают российские СМИ. Они ссылаются на веб-сайт электронных повесток.

По плану полноценная работа реестра должна начаться с 1 ноября 2024 года, как это было запланировано сначала. Впрочем, он работает только в нескольких регионах РФ и в работе фиксируют сбои в Сахалинской и Рязанской областях, а также в Республике Мари Эл.

На сайте будет публиковаться соответствующая информация о призыве на службу, новости, а также уведомления об ограничениях в правах для уклонистов.

Отмечается также, что реестр будет собирать важнейшую информацию, а именно о состоянии здоровья, месте жительства, месте работы, образовании.

Напомним, что в рамках подготовки к работе электронного реестра законодатели запретили гражданам, подлежащим призыву на военную службу, уезжать из России.

Сообщения военнообязанным обо всех новых записях в реестре будут поступать через сервис "Госуслуги".

В частности, это будут сообщения по снятию или принятию гражданина на военный учет и временные ограничительные меры в связи с отправкой повестки.

Ранее сообщалось, что война против Украины является дорогостоящей задачей для России, особенно с позиции потерь военного персонала. С начала полномасштабного вторжения оккупационные войска потеряли более 610 тысяч военных погибшими и ранеными.

Как писал OBOZ.UA, за прошедшие сутки Силы обороны Украины ликвидировали и ранили в боевых столкновениях около 1020 российских оккупантов.

Ранее сообщалось, что часть российских полевых командиров принимают решения, снижающие общее качество российских сил. В частности, вместо того, чтобы учить российских военных справляться с техникой и применять технологии и инновации в боевых операциях, эти командиры гонят подготовленных "профи" в пехотные штурмы.