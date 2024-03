Россия создает мобильные огневые группы и ищет системы ПВО для защиты от украинских дронов – ISW

Российские военные формируют мобильные огневые группы для "смягчения угроз ударов украинских беспилотников", но им будет сложно выставить эту оборону в необходимом масштабе в ближайшем будущем. Россияне жалуются на бюрократию и то, что Кремль отдает приоритет защите стратегических энергообъектов только в окрестностях Москвы и Санкт-Петербурга.

Об этом говорится в сводке Института изучения войны (Institute for the Study of War, ISW). Там проанализировали сообщения росСМИ, которые ссылаются на военные источники.

Так, в РФ формируют мобильные огневые группы в составе неуказанных общевойсковых армий, а также военно-воздушных и сил ПВО для борьбы с дронами. По аналогии с украинскими такими группами россияне хотят оснастить их тепловизорами, системами радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и пулеметами, установленными на пикапах. Где именно ВС РФ намерены сосредоточить свои группы, а также об их размере и эшелоне российские медиа не сообщили.

Аналитики ISW отметили, что российские военные сталкиваются с угрозами украинских беспилотников как на оккупированной территории Украины, так и в России на нефтеперерабатывающих заводах и в других критически важных инфраструктурах, поддерживающих военные усилия агрессора.

"Неясно, смогут ли эти мобильные группы защитить территорию, на которую нацелены БПЛА. Их описание похоже на украинские тактические мобильные огневые группы, которые Украина начала масштабно развертывать весной 2023 года для защиты от регулярных ударов российских дронов "Shahed-136/131", – говорится в сводке.

По словам экспертов, украинские силы уже давно наносят дроновые удары по российским объектам на оккупированных территориях, и решение российского военного командования сформировать мобильные огневые группы, вероятно, является ответом на недавнюю активизацию ударов БПЛА по российским нефтеперерабатывающим заводам в феврале и марте.

Также сообщается, что министерство энергетики РФ работает с росгвардией над размещением систем ПВО "Панцирь-С1" на стратегических энергетических объектах внутри России. Но российские ультранационалисты жалуются, что бюрократия и кремлевский приоритет в защите критически важных объектов в окрестностях Москвы и Санкт-Петербурга препятствует этим усилиям.

По мнению аналитиков, формирование мобильных огневых групп указывает на то, что Россия, возможно, не сможет развернуть обычные системы ПВО, такие как системы "Панцирь-С1" или С-300/400, на всех критически важных объектах на западе страны. С большей вероятностью Кремль будет размещать мобильные группы на оккупированной части Украины, где относительно меньше воздушного пространства для прикрытия и меньше возможных векторов полета украинских БПЛА, чем на западе РФ.

"Российские войска испытывают трудности с должным развертыванием систем ПВО малой дальности вдоль предполагаемых векторов полета украинских дронов. Они даже не смогли прикрыть важные потенциальные цели в "хорошо защищенных" районах внутри РФ. Так что массовое развертывание мобильных огневых групп по всей западной России может создать аналогичные проблемы для российских сил, поскольку они не смогут выставить группы в достаточном масштабе", – оценил ISW.

Как сообщал OBOZ.UA, российские пропагандисты после серии "дружественного" огня объяснили жителям Белгородской области, что хваленая ПВО не защитит их. Они признали, что страна большая, поэтому плотную защиту для нее создать невозможно.

