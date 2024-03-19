'Не броня': российские пропагандисты объяснили жителям Белгородской области, почему их не могут прикрыть ПВО и вспомнили США. Видео

Российские пропагандисты объяснили жителям Белгородской области, что хваленая ПВО государства-агрессора не защитит их. Заявили, что страна большая, поэтому плотную защиту создать невозможно.

Так пропагандисты Михаил Тимошенко и Виктор Баранец объяснили неспособность российской ПВО противостоять тем вызовам, с которыми сталкивается страна. В эфире радио "Комсомольская правда" житель Белгородщины спросил, почему американские авианосцы защищены надежнее, чем их регион.

"Эксперты" пренебрежительно ответили жителю Белгородской области, что все это уже объяснялось.

"Сто раз объясняли, объясняем в сто первый. Размеры страны таковы, что создать единое пространство 100-процентного перехвата невозможно. Более того, системы ПВО они прикрывают, а не защищают, это не броня. Поэтому ПВО имеет очаговый характер, объектовый", – сказал Тимошенко.

Напомним, 18 марта в Белгороде снова раздавались взрывы. Местные власти утверждают, что один человек пострадал. МО России отчиталось о "сбитии 10 реактивных снарядов" над Белгородской областью. Мэр Белгорода Валентин Демидов на оперативном совещании сообщил, что якобы пострадал один человек.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Бойцы легиона "Свобода России" сообщили, что за неделю боевых действий на территории Белгородской области российская оккупационная армия понесла большие потери. Общее количество ликвидированных и раненых оккупантов составляет около 1500 человек.

– Жители Белгорода подняли волну истерики в соцсетях из-за умолчания пропагандистами "взрывных" событий в их городе. Топ-темы на ресурсах росСМИ в последние дни – выборы диктатора Владимира Путина и празднование Масленицы.

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