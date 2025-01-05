В России за неделю сразу у двух пассажирских самолетов отказали двигатели: что происходит

Сразу два самолета российских авиакомпаний были вынуждены вернуться в аэропорты вылета из-за отказа двигателей вскоре после взлета. После пресс-службы обеих авиакомпаний заявили, что лайнеры отстранены от полетов для технического осмотра и оценки состояния.

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Инциденты произошли в течении одной недели. Об этом сообщает англо- и русскоязычная ондайн-газета The Moscow Times, которую в РФ признали "иноагентом".

Первый инцидент произошел с Boeing 737 авиакомпании NordStar, который летел с Волгограда в Екатеринбург вечером 2 января. На высоте 11 300 метров у самолета отказал левый двигатель. Экипаж вернулся в аэропорт Гумрак в Волгограде.

Второй инцидент произошел с Airbus A321neo авиакомпании "Уральские авиалинии", который выполнял рейс из египетского Шарм-эль-Шейха опять таки в Екатеринбург. На высоте 4500 метрову у него тоже отказал левый двигатель. Экипаж доложил о неисправности диспетчерам, после чего вернулся в аэропорт вылета.

Издание отметило, что до начала полномасштабной войны РФ против Украины российский авиапарк насчитывал 1031 самолет, две трети из которых составляли лайнеры производства Boeing и Airbus. Однако санкции США и Евросоюза запретили обслуживание этих самолетов, а также поставки новых.

"В 2023 году российское правительство тайно разрешило авиакомпаниям заниматься "каннибализацией" самолетов – снятием исправных запчастей с одних лайнеров для их установки на другие. Попытки России наладить собственное производство авиационных деталей пока не принесли значительных результатов", – говорится в статье.

В виду этого аналитическая компания Oliver Wyman спрогнозировала, что к 2026 году российский авиапарк может сократиться более чем вдвое. Международная организация гражданской авиации (ИКАО) ранее уже присвоила России "красный флажок" – показатель низкого уровня безопасности полетов, который, кроме РФ, имеют лишь Бутан, Либерия и Демократическая Республика Конго.

Как сообщал OBOZ.UA, в Воронежской области РФ разбился и сгорел военный вертолет Ми-28. Инцидент произошел еще 1 января, но россияне признались в потере только сейчас.

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