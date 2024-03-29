Вила сирена, гремели взрывы: в Белгородской области пожаловались на новую атаку, россияне в истерике. Фото и видео

Ночью в пятницу, 29 марта, пока Россия атаковала ракетами и дронами Украину, "бавовна" посетила ее территорию. Под якобы атакой "со стороны Киева" оказались Белгород и область, где "пострадали" спротарена, гимназия, дома и автомобили.

Местные власти заявили об отсутствии человеческих жертв, а минобороны страны-агрессора – о "сбитии 15 снарядов". В то же время россияне в истерике писали, что их снова обстрелял "дружеский" огнь от собственной противовоздушной обороны.

"Прилетело? Е*ать", "Пиз*ец, просто в дом залетело, на*уй. Машину побило", "Прям вот наш соседний", "Просто ужас. Осколки в машинах. Побиты стекла, все побито", – эмоционально делились своими впечатлениями жители Белгородщины.

Россияне также делились фото и видео последствий – разбитых окон, поврежденных автомобилей под многоэтажками. Они отметили, речь идет об ул. Губкина в Белгороде.

При этом губернатор Вячеслав Гудков утверждал, что это был "обстрел ВСУ", под которым "снова оказался" спальный район облцентра. По его словам, обошлось без жертв и пострадавших; повреждены "Белгород Арена", 22-я гимназия и легковой транспорт, более 30 квартир остались без окон.

Российское минобороны заявило о пресечении "попытки киевского режима совершить террористическую атаку по объектам" на территории РФ. По его данным, "обстрел" велся с применением реактивной системы залпового огня RM-70 "Вампир", но дежурными средствами ПВО "15 реактивных снарядов были уничтожены" над Белгородской областью.

Как сообщал OBOZ.UA, примечательно, что российские военные сами продолжают бомбить Белгородскую область: в течение 27-29 марта самолеты РФ "впустили" на регион по меньшей мере две авиабомбы. Местные власти каждый раз вынуждены эвакуировать население и уничтожать взрывоопасные боеприпасы.

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