Россия разрабатывает систему легализации статуса 'соотечественников за рубежом': в ISW объяснили замысел Кремля

Страна-агрессор Россия разрабатывает систему легализации статуса так называемых соотечественников за рубежом, обещая им привилегии с получением специальных электронных карт. С ними желающие смогут якобы будут иметь доступ к неуказанным госуслугам, а также смогут приезжать и работать в РФ и даже подавать заявление на получение гражданства в будущем.

Об этом говорится в сводке Института изучения войны (Institute for the Study of War, ISW). Аналитики уверены, что Кремль делает это в рамках усилий по созданию информационных условий для оправдания дальнейшей агрессии и гибридных операций за рубежом как "защиты" российских соотечественников.

Генеральный директор Россотрудничества Евгений Примаков в интервью кремлевскому информагентству, опубликованном 22 мая, заявил, что ведомство готовится запустить пилотную версию программы "Электронная карта соотечественника" в нескольких неуказанных соседних странах и может начать выпуск первых карт до конца 2024 года. Так называемые соотечественники могут предоставить свою личную информацию через онлайн-приложение в обмен на карту и доступ к различным услугам, которые, вероятно, будут доступны через неуказанную онлайн-платформу.

Российский чиновник указал, мол, хотя некоторые за рубежом не имеют гражданства РФ и "скептически" относятся к ее политике, они все же "так или иначе" являются соотечественниками. Поэтому новая кремлевская программа якобы поможет им и их детям "поддерживать связи с Россией". Примаков подсчитал, что РФ имеет от 20 до 40 млн "соотечественников за рубежом", хотя неясно, какое определение он вкладывает в понятие соотечественник.

При этом кремлевский приспешник рассказывал о важности российских программ образовательного и культурного обмена со студентами из Армении, Казахстана, Кыргызстана и других стран. Также отметил, что российское правительство в последние несколько лет увеличивает количество иностранных студентов, которым разрешено учиться в РФ и к 2030 году планирует ежегодно обучать 500 тысяч таких студентов.

При этом он жаловался, что Россотрудничество испытывает проблемы в работе в США, Великобритании, Канаде и других западных странах из-за "недружественности" их политики. Он абсурдно утверждал, что структуры "Русского дома" в Европе "не занимаются политической пропагандой или чем-то еще", а лишь проводят "культурную деятельность". Хотя молдавские и украинские чиновники ранее предупреждали, что Кремль использует их для продвижения своей пропаганды и ведения "подрывной работы" за рубежом.

По данным ISW, Россотрудничество работает над проектом "Электронная карта соотечественника" как минимум с 2021 года, но публично еще не запустило ее, а в июне 2023 года Примаков заявил, что ведомство планирует открыть "центры сертификации" в центрах "Русского дома" по всему миру, где соотечественники могут подтвердить свою личность в рамках процесса подачи заявления. Со своей стороны Русская православная церковь московского патриархата (подконтрольная Кремлю организация и известный инструмент в арсенале российской гибридной войны) в ходе Всемирного русского народного собора 27 и 28 марта опубликовала ряд рекомендаций, которые включали призыв к России сделать приоритетной массовую репатриацию "соотечественников" в Россию. Так, программа "электронной карты" могла бы стать для агрессора реальным путем реализации этой рекомендации.

"Российские соотечественники за рубежом, которых диктатор Путин ранее определил как людей, "имеющих исторические, культурные или языковые связи" с Россией, являются ключевым аспектом кремлевского нарратива о "русском мире", который Кремль намерен использовать для оправдания будущей агрессии под видом "защиты" российских соотечественников за границей", – выразили убеждение аналитики.

Они добавили, что российское правительство ранее уже ослабило для соотечественников, заинтересованных в переезде в Россию, требования к языку и происхождению. Также он, возможно, пытается еще больше расширить свое расплывчатое определение соотечественника, чтобы охватить как можно больше людей в своих пропагандистских целях.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее Совет Европейского Союза приостановил вещание на территории ЕС четырех российских пропагандистских ресурсов: Voice of Europe, "РИА Новости", "Известия", "Российская газета". Там указали, что эти СМИ находятся под контролем Кремля, играют ключевую роль в поддержке войны России против Украины, а также дестабилизации соседних с ней стран.

