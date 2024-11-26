В России озвучили "гигантские планы" на Донецк: что творится в захваченном городе и что скрывает оккупационная власть

Российский вице-премьер Марат Хуснуллин заявил, что до конца года будет утвержден план восстановления Донецка. Это вызвало бурное обсуждение в областном центре, который за более чем 10 лет оккупации пришел не просто в упадок, а, по словам местных жителей, уже вернулся в прошлый век.

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Что сейчас происходит в оккупированном Донецке и что стоит за заявлением Хуснуллина – читайте в материале OBOZ.UA.

"Мы скатились в прошлый век"

Оккупированный в 2014 году Донецк давно растерял свой лоск. Российская орда его отмародерила, усердно растаскивая заводы и предприятия. А вкладывать средства конечно же не собирался никто – так, подкидывали по минимуму на жизненно необходимое. После "присоединения" оккупированной части региона к РФ чуда, на которое надеялась часть пророссийски настроенных местных жителей, тоже не произошло. Более того, за почти три года полномасштабной войны ситуация еще более ухудшилась.

По словам собеседников OBOZ.UA в оккупированном областном центре, единственное, что подсластило пилюлю – это социальные выплаты и пенсии (некоторые из них выше украинских).

"Стало и проще с продуктами. Ну как проще – выбор большой, везут из России, Беларуси. Но российское плохого качества, да и цены выросли. Трудно стало с лекарствами: если раньше родственники, знакомые привозили или передавали с перевозчиками из украинских аптек, то с начала большой войны это стало невозможно. В донецких аптеках сегодня практически нет хороших импортных лекарства, есть разве что индийские и российские", – рассказала нам жительница Донецка. Она из-за лежачего родственника была вынуждена остаться в оккупации.

По ее словам одна из самых острых проблем в оккупированном областном центре – с водоснабжением. И в отличие, например, от Киева, в Донецке бюветов попросту не существует.

Там, где воду все таки дают – она по графику. "За счастье – это по три-четыре часа в день. Но она идет тонкой струйкой, мы сразу открываем кран, чтобы набирать в ванну и из нее черпаем, переливаем в пластиковые бутыли. Идет вода ржавая, с запахом болота. Пить ее попросту опасно, потому для чая, приготовления еды и умывания покупаем в магазине, а это большая статья расходов", – поделилась дончанка.

По словам местной жительницы, люди вынуждены придумывать какие-то допотопные фильтры из ваты, марли, чтобы отсеять хотя бы крупный осадок – иначе в такой воде даже стирать страшно.

"У кого были машинки-автомат, давно их отключили, кто смог – приобрел ручные или полуавтомат. То есть, нужно самому наливать в нее воду и сливать. Для большинства пожилых людей это тоже очень трудно. Многие подоставали старые огромные кастрюли-выварки – в них, как это было в 80-х и 90-х годах, именно вываривают постельное и нижнее белье, чтобы прокипела эта жуткая вода, обеззаразилась. Дожились... Мы скатились в прошлый век", – горько констатировала дончанка.

Но многие жители оккупированного города и вовсе сидят без воды. Некоторые, например, уже два года. В местных пабликах дончане жалуются на это и называют адреса.

"Кировский район, город Донецк, пос. ш-ты Лидиевка (Южная) - нет воды больше 2-х лет. На запросы отвечают, что воды нет и не будет пока не заработает Донецкая фильтровальная станция. При этом счет выставляют с объемами в 4(!) раза превышающими даже довоенный максимальный расход воды на четыре человека – при том, что трое из них уже давно переехали на территорию большой России, имеют там недвижимость и постоянную регистрацию", – описал ситуацию один из жителей Донецка.

Тяжелая ситуация и с отоплением. Изношенные коммуникации, которыми никто толком не занимался более 10 лет оккупации, не позволяют иметь казалось бы элементарного.

"Наш дом 1963 года, мы забыли, что такое тепло и уютно в квартире. Который год бесконечные порывы труб водопроводных и теплоподачи. Причем в квартирах практически у всех все заменено на пластик. Крыша течет, подъезды в ужасном состоянии. Как-то так!!!", – прокомментировала ситуацию местная жительница.

И такая ситуация повсеместно – причем не где-то на отшибе, а в центре города. Из-за прорывов постоянно затапливаются подъезды и подвалы, что уж говорить о квартирах, а плесень и грибок стали обычным делом.

Огромная проблема и с вывозом мусора. Город буквально превратился в огромную мусорную свалку и расплодились крысы.

Из-за изношенности коммунального транспорта убрали многие маршруты, и поэтому с одного конца Донецка в другой можно добираться по два-три часа.

"Безысходность. Серая безысходность. Больно смотреть на осунувшийся, потрепанный город, который когда-то был совсем другим. Да, в центре работают дорогие рестораны, есть иллюминация – но это как бутафорская потемкинская деревня, скрывающая истинное положение", – говорит дончанка.

"Привет, большой распил!"

Заявление Хуснуллина о планирующемся восстановлении Донецка не на шутку взбудоражило местных жителей.

"Капремонт жилья, модернизация коммунальной инфраструктуры, ремонт дорог, социальной инфраструктуры – все это в наших планах есть. До конца года мы этот план утвердим", – сообщил российский вице-премьер.

Местные жители, правда, восприняли его слова со скепсисом. Дело в том, что Хуснуллин курирует "восстановление" того же многострадального Мариуполя, который российские оккупанты жестоко бомбили. И в итоге их обещания местным жителям восстановить разрушенные и поврежденные дома оказались аферой: люди попросту остались без жилья, а квартиры в отстроенных многоэтажках россияне стали… продавать.

По словам собеседника OBOZ.UA в Донецке, похожая ситуация скорее всего будет и в областном центре.

"Да, тут нет таких разрушений, но город намного больше Мариуполя и побогаче. У нас говорят, что будет снос якобы аварийного жилья, а на его месте возведут многоэтажки, которые тоже будут продавать. А еще ведь около 300 тысяч квартир были втихую национализированы, то есть оккупанты могут делать с ними что хотят. Мариупольцы уже по-полной ощутили на себе "заботу" России, теперь, судя по всему, пришла очередь и дончан. Наверное это и имел в виду Хуснуллин, говоря о капремонте жилья", – говорит мужчина.

По его мнению, обещанные ремонт дорог, коммунальной и социальной инфраструктуры Донецка – это в первую очередь возможность заработать российским компаниям, а кураторам – получить откаты: "То же самое происходило и происходит сейчас в Мариуполе, только у нас размах будет больше. Так что привет, большой распил!".

Сейчас обозленные жители оккупированного Донецка составляют петиции для ремонта в первую очередь своих домов. Однако есть вероятность, что именно это жилье быстрее всего окажется "экспроприированным" оккупационной властью.