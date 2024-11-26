Где заразиться рождественским настроением Традиционные и неординарные локации с колядками и козой

Смещение рождественской даты стало причиной растерянности многих украинцев. Перестроиться на 24/25 декабря не для всех простое дело, еще официального выходного 25 декабря не будет. Устройте себе рождественский уикенд и посетите места, предлагающие максимум светлого настроения, культурных традиций и интересных тематических развлечений. Общая праздничная атмосфера и яркие впечатления могут сделать переход на новую дату более приятным. Сегодня мы о традиционных и неординарных местах для "заражения" рождественским настроением.

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Львов

Львов – столица украинского Рождества. Город, где волшебная атмосфера начинается за пару недель до праздника и не исчезает до конца новогодних праздников. В рождественские уикенды улицы наполняются фонаревой магией и толпой, излучающей улыбки и надежду в светлое будущее. Попадая в рождественский Львов невольно начинаешь улыбаться, чувствовать счастье и никакому Гринчу не изменить это. Ангелы, колядники, аромат горячего глинтвейна и красота рождественских украшений превращается в один мощный луч и разносится по всем улицам.

Посидеть в колоритных кафе, прогуляться по вдохновенным улицам или провести несколько часов на рождественской ярмарке – любой вариант будет удачным и атмосферным. Загляните на Святой вечер в один из ресторанчиков города, чтобы отведать 12 постных блюд и наполнить свое Рождество украинскими традициями, посетив службу в одном из многих соборов, храмов или костелов Львова.

Диканька на Полтавщине

Поселок Диканька известен далеко за пределами Украины. Сохраненная подлинность этого места очаровывает и вдохновляет. Не забудьте взять в дорогую повесть Николая Гоголя "Ночь перед Рождеством", чтобы погрузиться в рождественские действа в Диканьке со знанием дела. Вы услышите много традиционных колядок, щедривок, будете наслаждаться украинским традиционным нарядом и интерьерами. Диканька предлагает специальные программы в рамках туров, где вы станете участниками театрализованного действа и почувствуете рождественское настроение всеми клеточками тела и струнами души.

ВДНХ в Киеве

В этом году локация отмечает открытие 10–го сезона "Зимней страны". Развлечений будет еще больше, а настроение еще атмосфернее. Уже с 30 ноября киевляне и гости города могут настраиваться на праздник, посещая "Зимнюю страну". Организаторы обещают чувство чуда и рождественское настроение, несмотря на все испытания и невзгоды.

Локации ВДНХ, которые уже успели полюбиться сотням тысяч посетителей, как каток или ярмарка, Планета бабочек или Резиденция Санты останутся неизменными. В "Зимней стране" появятся новые герои, с которыми дети и взрослые любят фотографироваться, изменятся анимационные программы и появятся неожиданные сюрпризы для маленьких и взрослых посетителей. Опрос гостей "Зимней страны" показал, что 96% людей становятся счастливее после посещения праздничных локаций.

Ивано–Франковск

Если вы еще ни разу не слышали и не видели фестиваль–молитву "Коляда на Майзлях", пора отправляться в Ивано–Франковск на рождественский уикенд. На фестиваль приглашаются художники Канады, США, Франции, Швеции. заполняет центр города благодаря большим экранам и звуковым системам.

Музей "Пирогово" в Киеве

Уже не первый год на территории музея устраивают празднование Рождества по всем украинским канонам. На праздник Василия и Маланки на территории можно встретить вертепы и поводить козу, погрузившись в традиции и верование наших предков. Вы сможете перенять много украинских обрядов, услышать колядки и попробовать традиционное рождественское блюдо – кутю. Встретьте Рождество, объяв себя украинской культурой и чувствуя свою идентичность. Советуем подготовить несколько колядок заранее.

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