Парламентская ассамблея НАТО призвала государства-члены как можно быстрее принять Украину в Альянс: резолюция

Парламентская ассамблея НАТО выступила с заявлением о неизменной поддержке Украины и призвала правительства стран Альянса как можно быстрее принять Украину в военный блок. Также от стран-членов НАТО потребовали оперативно разработать стратегический подход для противодействия более широкой угрозе Западу со стороны России.

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Кроме того, НАТО призвали обеспечивать своевременную поставку Украине боеприпасов и современных систем вооружения, включая системы ПВО, высокоточное оружие большой дальности и многоцелевые истребители. Об этом говорится в заявлении парламентской ассамблеи НАТО.

В резолюции, принятой на ежегодной сессии Парламентской ассамблеи НАТО в Монреале (Канада) речь шла о том, что Россия остается самой значительной и прямой угрозой безопасности союзников. Также в Альянсе предупредили, что эта угроза сохранится в долгосрочной перспективе.

В связи с этим в НАТО призвали в ближайшие месяцы разработать общий стратегический подход к России, сосредоточившись на полной подготовке Альянса к сдерживанию и противодействию агрессивным действиям РФ по всем направлениям.

В то же время в резолюции говорилось, что НАТО должно поддерживать и увеличивать военную, финансовую и гуманитарную поддержку Украины, обеспечивая своевременную поставку систем вооружения.

"Такая помощь Украине должна оказываться до тех пор, пока она сталкивается с российской агрессией или ее угрозой. Правительства стран НАТО также должны признать право Украины наносить удары по законным военным объектам на территории России в соответствии с принципами самообороны ООН", – говорится в заявлении.

Вместе с тем парламентская ассамблея НАТО "выразила сожаление" по поводу роли Китая как пособника войны России против Украины и растущего сговора между автократическими режимами в России, Китае, Иране, Северной Корее и Беларуси.

"Растущее военное сотрудничество между автократическими режимами в Москве, Пекине, Тегеране и Пхеньяне особенно сосредоточено на обмене возможностями и ноу-хау в области ракет и беспилотников. Это сотрудничество распространяется на негосударственных субъектов, еще больше обостряя существующие конфликты и обычные и ядерные риски по всему миру", – говорится в резолюции.

Напомним, глава Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр заявил, что Альянс нанесет превентивные высокоточные удары по пусковым установкам России, если начнется конфликт со страной-агрессором. Это будет разумным ответом на агрессию, но страны Альянса не будут атаковать первыми.

Ранее генсек НАТО Марк Рютте заявил, что избранный президент США понимает, что членство в Североатлантическом альянсе – неотъемлемая часть национальной системы обороны США. Рютте уверен, что несмотря на угрозы Трампа, США всегда будут оставаться интегральной составляющей НАТО.

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