В ЕС приостановили работу еще четырех российских СМИ: что происходит

Совет Европейского Союза в пятницу 17 мая принял решение приостановить вещание на территории ЕС четырех российских пропагандистских СМИ. Речь идет о Voice of Europe, "РИА Новости", "Известия" и "Российская газета".

Об этом сообщила пресс-служба Совета ЕС. В ЕС отметили, что эти СМИ находятся под постоянным прямым или косвенным контролем Кремля и играют ключевую роль в поддержке и развертывании захватнической войны России против Украины, а также в дестабилизации соседних с ней стран.

Однако, как уточнили в Совете ЕС, ссылаясь на Хартию основных прав, принятые меры не будут мешать этим СМИ и их сотрудникам осуществлять другую деятельность на территории ЕС, кроме вещания, например, проводить исследования и брать интервью.

РФ ведет систематическую международную кампанию манипулирования СМИ и информацией, вмешательство и искажение фактов с целью оправдания и поддержания полномасштабной агрессии против Украины, а также усиление стратегии дестабилизации соседних стран, ЕС и его государств-членов.

В частности, российская пропаганда, информационные манипуляции и вмешательства были многократно направлены против украинского государства и его органов власти, украинских граждан, европейских политических партий, особенно во время избирательных периодов, а также против гражданского общества, искателей убежища, российских этнических меньшинств, гендерных меньшинств и функционирования демократических институтов в ЕС и его государствах-членах.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, Европейский Союз (ЕС) рассматривает возможность введения санкций против российского сжиженного природного газа (СПГ), что может повлиять на перевозку арктического топлива, что составляет около 13% импорта российского СПГ в ЕС. Эти меры свидетельствуют о растущем напряжении между Европой и Россией и намерении ЕС уменьшить свою зависимость от российских энергетических ресурсов.

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