Россия приостанавливает работу своего представительства при НАТО: появились подробности

Российская Федерация решила временно прекратить работу своего представительства при Североатлантическом альянсе (НАТО) в ответ на его действия. В частности, деятельность "дипведомство" приостановит уже с 1 ноября.

Об этом заявил глава Министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров. Слова российского политика процитировали РИА Новости.

"В ответ на действия НАТО мы приостанавливаем работу своего постоянного представительства при нем, в том числе работу главного военного представителя. Наверное, с 1 ноября или, может быть, это займет еще несколько дней", – сказал он.

Лавров добавил, что Альянс уже уведомили об ответных шагах Москвы на высылку российских дипломатов, действовавших при НАТО.

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"Если у натовцев возникнут какие-то экстренные дела, то они могут обращаться по этим вопросам к нашему послу в Бельгии, который обеспечивает двусторонние отношения между Россией и Королевством Бельгия", – высказался глава российского МИД.

Известно, что ранее Североатлантический альянс отозвал аккредитацию у восьми сотрудников постоянного представительства РФ и сократил количество разрешений до десяти.

Лавров заявил, якобы Кремлю такое решение не объяснили. Также предупредил, мол, Москва "больше не будет делать вид, что в ближайшей перспективе возможны какие-то перемены в отношениях".

Напомним: журналистка Sky News Дебора Хейнс сообщила о решении НАТО вдвое сократить численность дипломатов российской миссии при Альянсе. Так, аккредитации лишатся восемь человек, которых обязали покинуть Брюссель до конца октября.

Причиной такого решения, по словам Хейнс, стала "враждебная деятельность РФ, учитывая с убийствами и шпионажем".

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