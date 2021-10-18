В РФ после слов Зеленского о НАТО заговорили о "наихудшем сценарии": в Украине ответили Кремлю

Перспектива вступления Украины в НАТО "выходит на красные линии интересов" России. Кроме того, она может вынудить ее принять меры для своей безопасности.

Об этом заявил пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков, передает издание "Коммерсант". По его словам, вступление Украины в НАТО станет "наихудшим сценарием".

"Это сценарий, который выходит за красные линии национальных интересов России. Это тот сценарий, который может вынудить Россию принять активные меры для обеспечения собственной безопасности", – сказал Песков.

Со своей стороны, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что самый худший сценарий – это нападение России на нашу страну. Политик подчеркнул: Украину не интересует мнение России относительно вступления в НАТО.

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"Самый худший сценарий уже состоялся: нападение РФ на Украине, оккупация наших земель и убийство наших граждан. Поэтому нас не интересует мнение РФ по вступлению Украины в НАТО. Россия не имеет права голоса в дискуссии о будущем членстве Украины в Альянсе", – написал Кулеба на своей странице в Twitter.

Напомним, что 22 сентября состоялась встреча президента Украины Владимира Зеленского с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом. На ней стороны обсуждали перспективы членства украинского государства в Альянсе.

"Украина не просто не в тупике на сегодня. Я считаю... что без такого государства, как Украина, Альянс будет более слабым. И это уже видно", – сказал президент.

Отметим, что в Государственном департаменте США поддерживают стремление Украины стать членом Североатлантического альянса (НАТО). Ведь она, как и любое государство, имеет право на собственный выбор. Об этом заявил официальный представитель, пресс-секретарь американского Госдепа Нед Прайс.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, бывший советник по вопросам нацбезопасности предыдущего президента США Джон Болтон напомнил, что НАТО не принимает страны, которые находятся в состоянии войны. Однако он отметил, что случай Украины является "особым".