НАТО без Украины будет слабее: Зеленский и Столтенберг обсудили взаимодействие Украины с Альянсом. Видео

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом в рамках своей рабочей поездки в Нью-Йорк (США). Они обсудили в том числе перспективы членства страны в Альянсе, и украинский лидер выразил надежду, что в НАТО смогут определить исчерпывающий перечень реформ, критериев и "маркеров", выполнение которых позволит перейти к следующему этапу интеграции.

О том, как прошла встреча, в среду, 22 сентября, сообщила пресс-служба Офиса президента Украины на официальном сайте. На своей странице в Twitter Зеленский написал, что евроатлантический курс нашего государства неизменен (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Зеленский вспомнил, что НАТО отправило своего представителя для участия в первом саммите Крымской платформы в августе-2021 в Киеве. Глава украинского государства поблагодарил организацию за поддержку и отметил важность такого шага.

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Кроме того, президент попросил Столтенберга способствовать освобождению почти 450 украинцев, которых удерживают на временно неподконтрольных территориях Украины, а также в России.

По словам главы Украины, в течение последних двух лет Киев практически закончил формирование новой целостной системы нацбезопасности. Она построена полностью на стандартах стран Северного Альянса.

Кроме того, стороны затронули тему взаимодействие Украины и НАТО в рамках статуса партнера с расширенными возможностями и совместные усилия по безопасности в Черноморском регионе.

Зеленский отметил: Украина готова активно участвовать в общих миссиях с Альянсом и заинтересована в расширении количества совместных учений.

В комментарии журналистам в Нью-Йорке Зеленский сказал, что не считает, что страна находится в "тупике" касательно членства в НАТО (соответствующее выражение озвучила представительница одного из СМИ).

"Украина не просто не в тупике на сегодня. Я считаю... что без такого государства, как Украина, Альянс будет более слабым. И это уже видно", – сказал президент.

Он добавил, что выбор будет стоять за странами-членами организации, но Украина – "одна из приоритетных стран".

Как писал OBOZREVATEL, Зеленский на встрече с потенциальными инвесторами в Нью-Йорке пригласил представителей американского бизнеса стать частью "трансформации Украины".

Также глава страны заявил, что украинские дороги сейчас уже лучше, чем в Нью-Йорке.