Россия пожаловалась на атаку БПЛА на Ростовскую область: детали

В России пожаловались на очередную атаку дронов, произошедшую около 4 часов утра в Каменск-Шахтинском Ростовской области. Обломки якобы упали на территорию промплощадки, в нежилом строении повреждено остекление.

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О таких последствиях очередного налета БПЛА сообщил в Telegram губернатор области Василий Голубев. Он заверил, что пострадавших в результате атаки нет.

В минобороны РФ сообщили, что их ПВО якобы уничтожило за ночь 3 "украинских" БПЛА над территорией Ростовской области.

Известно, что в Каменске находится одно из крупнейших химических предприятий на юге РФ "Комбинат "Каменский"". Согласно рассекреченным ЦРУ данным от 2011 года, на указанном предприятии производилось композитное топливо для межконтинентальных баллистических ракет РТ-2, которые создавали в СССР. Как ранее сообщали СМИ, "Комбинат "Каменский" выполняет заказы для Минобороны РФ. Также на комбинате размещали испытательные установки. В апреле 2024 года это предприятие уже атаковали дроны.

Напомним, 14 июня в Воронежской области России также заявили об атаке дронов на нефтебазу в Лискинском районе. После взрывов там были повреждены резервуары с топливом. Губернатор региона Александр Гусев утверждал, что это "украинские БПЛА" попытались поразить объект "сверхмалой высоты".

Как сообщал OBOZ.UA:

– В российском Шебекино 14 июня в результате взрыва обрушился подъезд многоэтажки. Россияне сразу пожаловались на обстрел со стороны ВСУ и заявили о пострадавших и погибших.

– Также 14 июня россияне пожаловались на взрывы в районе военного аэродрома "Морозовск" в Ростовской области. В сети писали о якобы атаке неизвестных БПЛА.

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