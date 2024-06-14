В Шебекино из-за взрыва сложился подъезд многоэтажки: в РФ пожаловались на 'обстрел'. Фото и видео

В Шебекино Белгородской области РФ 14 июня в результате взрыва обрушился подъезд многоэтажки. Россияне сразу пожаловались на обстрелы со стороны ВСУ.

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Однако есть вероятность, что там могла упасть российская управляемая авиационная бомба, сообщили в Telegram-канале War_monitor. В российских пабликах также публикуют фото и видео с места обрушения дома.

"Произошло обрушение подъезда многоквартирного дома. По предварительным данным, трое пострадавших. Все службы выехали на место", – заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Также в российских пабликах сообщают, что в результате обвала подъезда обрушилось 15 квартир, предварительно погибли два человека.

Под завалами дома слышны крики детей. Пока там могут находиться еще не менее пяти человек. Разбор завалов продолжается.

Напомним, что накануне, 13 июня, в российском Шебекино вечером раздался сильный взрыв. Местные СМИ предположили, что на населенный пункт могла упасть российская ФАБ, но впоследствии выяснилось, что произошел взрыв боеприпасов для российской системы "Солнцепок". В результате взрыва погибли трое российских военнослужащих.

Как сообщал OBOZ.UA, 14 июня россияне пожаловались на взрывы в районе аэродрома "Морозовск": там базируются вражеские Су-34 и Су-24.