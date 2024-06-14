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В Шебекино из-за взрыва сложился подъезд многоэтажки: в РФ пожаловались на "обстрел". Фото и видео

Иванна Шепель
Новости России
2 минуты
3,5 т.
В Шебекино из-за взрыва сложился подъезд многоэтажки: в РФ пожаловались на 'обстрел'. Фото и видео

В Шебекино Белгородской области РФ 14 июня в результате взрыва обрушился подъезд многоэтажки. Россияне сразу пожаловались на обстрелы со стороны ВСУ.

Видео дня

Однако есть вероятность, что там могла упасть российская управляемая авиационная бомба, сообщили в Telegram-канале War_monitor. В российских пабликах также публикуют фото и видео с места обрушения дома.

"Произошло обрушение подъезда многоквартирного дома. По предварительным данным, трое пострадавших. Все службы выехали на место", – заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Также в российских пабликах сообщают, что в результате обвала подъезда обрушилось 15 квартир, предварительно погибли два человека.

В Шебекино из-за взрыва сложился подъезд многоэтажки: в РФ пожаловались на "обстрел". Фото и видео
В Шебекино из-за взрыва сложился подъезд многоэтажки: в РФ пожаловались на "обстрел". Фото и видео

Под завалами дома слышны крики детей. Пока там могут находиться еще не менее пяти человек. Разбор завалов продолжается.

В Шебекино из-за взрыва сложился подъезд многоэтажки: в РФ пожаловались на "обстрел". Фото и видео
В Шебекино из-за взрыва сложился подъезд многоэтажки: в РФ пожаловались на "обстрел". Фото и видео

Напомним, что накануне, 13 июня, в российском Шебекино вечером раздался сильный взрыв. Местные СМИ предположили, что на населенный пункт могла упасть российская ФАБ, но впоследствии выяснилось, что произошел взрыв боеприпасов для российской системы "Солнцепок". В результате взрыва погибли трое российских военнослужащих.

Как сообщал OBOZ.UA, 14 июня россияне пожаловались на взрывы в районе аэродрома "Морозовск": там базируются вражеские Су-34 и Су-24.

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