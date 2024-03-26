Россия после создания Ленинградского военного округа набирает солдат: разведка Британии оценила планы агрессора

Страна-агрессор Россия продолжает набирать солдат в недавно заново созданный Ленинградский военный округ. По данным пропагандистов, он будет непосредственно отвечать за территорию, граничащую с Финляндией, Швецией и Арктикой.

Однако не исключено, что новоиспеченных военнослужащих командование ВС РФ также будет отправлять на войну против Украины. Такое предположение высказали специалисты с разведки Британии.

Они обратили внимание на российское объявление о наборе персонала в новый 44-й армейский корпус в Луге, подчиненный восстановленному Ленинградскому военному округу (ЛВО). Примечательно, что этот округ существовал до 2010 года, как и Московский, который РФ тоже начала восстанавливать с лета 2023-го для противодействия "агрессии Запада".

"Россия прилагает усилия по увеличению своих сил на северо-западе страны, поскольку большая часть ее сил по-прежнему задействована в операциях в Украине", – говорится в сообщении.

По данным британских разведчиков, России придется решить, останутся ли новые подразделения, такие как 44-й АК, в местах дислокации своих гарнизонов после их создания или же они будут переведены для операций в Украине для поддержки там боевой мощи.

"Ранее вновь созданные подразделения были немедленно переброшены в Украину, и почти наверняка необходимость продолжения операций препятствует более широким амбициям России по расширению вооруженных сил", – отметили специалисты.

Как сообщал OBOZ.UA, 26 февраля 2024 года российский диктатор Путин своим указом формально восстановил Ленинградский и Московский военные округа. ЛВО охватывает большую часть территории, ранее входившей в состав Северного флота РФ.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!